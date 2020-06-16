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Интерфакс-АВН

Военная инфраструктура НАТО приближается к зоне ответственности ОДКБ - генсек Организации Зась

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Станислав Зась
Станислав Зась.
Источник изображения: © Sputnik / Виктор Толочко

Москва. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Международные отношения обостряются, негативные тенденции, которые возникли ещё до эпидемии Covid-19, вновь вышли на первый план, заявил генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась.

"Это относится и к демонтажу международной системы контроля над вооружениями, и к развертыванию новой гонки вооружений, и приближению военной инфраструктуры НАТО к зоне ответственности ОДКБ, а также намерениям размещения оружия в космосе", - сказал Зась в понедельник, выступая на заседании Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ.

По его словам, "сохраняется динамика конфликтов на Ближнем Востоке, усугубляемых новой фазой американо-иранской конфронтации".

"Идёт процесс нагнетания вокруг предъявляемых Китаю обвинений в якобы утаивании данных о начале и масштабах заболевания, а также намеренном провоцировании пандемии в США и Европе", - подчеркнул Зась.

Он также обратил внимание, что призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о прекращении огня во всех конфликтах на фоне пандемии коронавируса игнорируется многими государствами. "В этом чётко просматривается линия на отказ от центральной роли ООН в поддержании всеобщего мира и на сведение на нет роли ее Совета Безопасности", - сказал генсек ОДКБ.

По его оценке, "существует очевидная необходимость в консолидации международных усилий по преодолению беспрецедентного вызова пандемии коронавируса, однако сегодня обстановка в мире обостряется, и негативные тенденции, существовавшие до появления эпидемии, вновь выходят на передний план".

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