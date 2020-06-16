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Военное обозрение

Глава Минобороны Украины: Нужны корабли с ракетным вооружением для соответствия стандартам НАТО

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Источник изображения: Фейсбук/ВМС Украины

Министерство обороны Украины сообщило о проведении переговоров по вопросу переформатирования военно-морских сил Украины под натовский стандарт.

Министр обороны Украины Андрей Таран объявил о переговорах в ходе церемонии представления нового главкома ВМС личному составу военной базы в Одессе. Напомним, что несколькими днями ранее указ о назначении нового главкома военно-морских сил Украины подписал президент страны Владимир Зеленский. Главкомом, как уже сообщало «Военное обозрение», был назначен контр-адмирал Алексей Неижпапа. А его предшественник, Игорь Воронченко, получил новый пост – главного инспектора министерства обороны Украины.

По словам Тарана, ВМС должны развиваться по трём основным направлениям, согласованным с президентом страны. Во-первых, это необходимость обеспечения современным корабельным составом с ракетным вооружением, морской авиацией, средствами РЭБ. В эту же составляющую Таран включил и развитие береговой инфраструктуры. Во-вторых, это создание новой системы разведки и мониторинга обстановки в ближней морской зоне, систем мониторинга подводной обстановки. В-третьих, натовским стандартом, к которому стремится Украина, министр обороны этой страны назвал развитую систему военно-морских баз на двух морях – Азовском и Чёрном.

Министр обороны Украины заявил, что все эти вопросы обсуждаются с иностранными партнёрами. По заявлению Андрея Тарана, он проводил переговоры по вопросу соответствия флота Украины стандартам Североатлантического альянса в ходе своих визитов в Германию и Францию.

О том, за чей счёт Минобороны Украины собирается обновлять флот новыми кораблями с ракетным вооружением и РЭБ, Андрей Таран собравшимся не сообщил.

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Страны
Германия
Украина
Франция
Проекты
NATO
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