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Прибытие в Москву военно-транспортного самолета Y-20 c военнослужащими НОАК для участия в параде

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Оригинал взят у коллеги dambiev в Прибытие в Москву военно-транспортного самолета Y-20 c военнослужащими НОАК для участия в параде

Фото (с) Василий Кузнецов / twitter @RuAviaPhotog

13 июня 2020 года в аэропорту Шереметьево впервые в России совершил посадку китайский тяжелый военно-транспортный самолет Xian Y-20 со 105 военнослужащими НОАК, которые прибыли в Москву для участия в Параде Победы. Сообщается, что это самый длинный, на данный момент, совершенный перелет этого типа самолета.

Парадный расчет НОАК проведет три репетиции перед военным парадом. Чтобы обеспечить хорошую защиту, в соответствии с требованиями по профилактике эпидемий Министерства обороны Российской Федерации, каждые два дня будут проводиться медицинские осмотры и тестирование на коронавирусную пневмонию. Для обеспечения безопасности в период подготовки к Параду Победы контакт с внешним миром будет запрещен.

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Страны
Китай
Россия
Продукция
Y-20
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
Медицина
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