Страны НАТО своими решениями поощряют партию войны в Киеве - замглавы МИД РФ

Москва. 15 июня. ИНТЕРФАКС - В Москве расценивают решение НАТО предоставить Украине статус партнера с расширенными возможностями как поддержку партии войны в Киеве с целью продолжить эксплуатировать тему мифической угрозы со стороны России в геополитических целях, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Это происходит в условиях, когда Киев отказывается выполнять "Минские договоренности", продолжает стрелять в собственных людей", - сказал Грушко в понедельник на заседании комитета по международным делам Совета Федерации.