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Интерфакс-АВН

Страны НАТО своими решениями поощряют партию войны в Киеве - замглавы МИД РФ

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Александр Грушко
Постоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко после заседания Совета Россия-НАТО. 20 апреля 2016.
Источник изображения: © AP Photo / Geert Vanden Wijngaert

Москва. 15 июня. ИНТЕРФАКС - В Москве расценивают решение НАТО предоставить Украине статус партнера с расширенными возможностями как поддержку партии войны в Киеве с целью продолжить эксплуатировать тему мифической угрозы со стороны России в геополитических целях, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Это происходит в условиях, когда Киев отказывается выполнять "Минские договоренности", продолжает стрелять в собственных людей", - сказал Грушко в понедельник на заседании комитета по международным делам Совета Федерации.

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Россия
Украина
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NATO
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