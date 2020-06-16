Подписанные недавно контракты позволят осуществлять плановую поставку современного ЗРК "Тор-М2" в войска до 2027 года

ЦАМТО, 15 июня. Подписанные недавно в Ижевске представителями Минобороны России и ИЭМЗ "Купол" в присутствии президента РФ Владимира Путина контракты на долгосрочную перспективу позволят осуществлять плановую поставку современного ЗРК "Тор-М2" в войска до 2027 года.

Об этом в интервью журналу "Национальная оборона" заявил начальник войсковой ПВО ВС РФ генерал-лейтенант Александр Леонов.

А.Леонов отметил, что "в первую очередь это дает гарантии достижения обеспеченности доли оснащенности современным вооружением ПВО малой дальности в подразделениях, сокращению типажа образцов вооружения предыдущего поколения. Для предприятий – это экономическая устойчивость, стабильная работа десятков смежных предприятий ОПК, развитие научного потенциала, в том числе и в вопросе создания перспективных образцов вооружения".

Кроме того, по словам А.Леонова, "для оснащения подразделений ПВО, дислоцирующихся в условиях Арктики и Крайнего Севера, будут поставлены ЗРК "Тор-М2ДТ", что сегодня имеет огромное значение в условиях повышенного интереса со стороны ряда государств в этом регионе. Также разрабатывается модификация "Тор-М2" на специализированном колесном шасси. Основным требованием, предъявляемым к боевой машине, является преодоление водных преград вплавь".

На вопрос журнала "Национальная оборона" о перспективах закупки универсального мишенно-тренировочного комплекса "Адъютант", разработку которого в инициативном порядке ведет ИЭМЗ "Купол", А.Леонов ответил, что "эксплуатация современного вооружения ПВО требует наличия высококвалифицированных специалистов, которым для отработки практических навыков по боевому применению ЗРК необходимо создавать воздушную обстановку, максимально приближенную к боевой".

По его словам, "АО "ИЭМЗ "Купол" разработан и в настоящее время проходит государственные испытания универсальный мишенно-тренировочный комплекс "Адъютант", позволяющий воспроизводить действия воздушного противника, обучать и оценивать специалистов ПВО тактического и оперативного уровней. В состав комплекса входит пять типов мишеней, имитирующих тактическую авиацию, крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты и вертолеты огневой поддержки. Комплекс позволяет создавать сложную воздушную обстановку с одновременным нахождением в воздухе до 6 воздушных целей с разных направлений и высот".

Оценивая в целом конструкторско-технологический и производственный потенциал Ижевского электромеханического завода "Купол", входящего в состав Концерна ВКО "Алмаз-Антей", А.Леонов отметил, что "для проведения необходимых НИОКР и создания необходимого научного задела АО "ИЭМЗ "Купол" имеет в своем составе 2 конструкторских бюро: специальное конструкторское бюро (СКБ) численностью 60 человек и особое конструкторское бюро (ОКБ) численностью 300 человек. После формирования СКБ в 2013 году на московской площадке его численность увеличилась уже в 4 раза и с учетом масштабности стоящих перед ИЭМЗ "Купол" задач прогнозируется к дальнейшему росту. Концентрация научного потенциала на двух площадках и под единым управлением позволяет серьезно сократить сроки разработки опытных образцов, ускорить внедрение схемно-конструктивных решений по улучшению серийных изделий, создать необходимый научный задел на перспективу и обеспечить высокий уровень научно-технического потенциала".

А.Леонов подчеркнул, что "АО "ИЭМЗ "Купол" активно модернизирует не только свою продукцию, но и собственные производственные мощности. Наряду с обновлением производственных фондов внедряется современная технологическая оснастка, закупается и устанавливается высокоточное и высокопроизводительное оборудование. В целом на техническое перевооружение в последнее время было выделено свыше трех миллиардов рублей. С учетом этих факторов производственный потенциал предприятия оценивается как высокий".

Полностью интервью начальника войсковой ПВО ВС РФ генерал-лейтенанта Александра Леонова опубликовано в журнале "Национальная оборона" №6.