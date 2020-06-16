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В День России в состав ВМФ торжественно принят новейший РПКСН проекта "Борей-А" "Князь Владимир"

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Церемония ввода в состав ВМФ России атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения К-549 "Князь Владимир" проекта 09552 (955А; шифр "Борей-А"). Северодвинск, 12.06.2020
Церемония ввода в состав ВМФ России атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения К-549 "Князь Владимир" проекта 09552 (955А; шифр "Борей-А"). Северодвинск, 12.06.2020.
Источник изображения: Министерство обороны России

ЦАМТО, 15 июня. В День России, 12 июня, на АО "ПО "Севмаш" в Северодвинске состоялась торжественная церемония приема в состав ВМФ России новейшего РПКСН проекта "Борей-А" (955А) "Князь Владимир" и подъема на нем Военно-Морского Андреевского флага.

Церемония была проведена под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом России адмирала Николая Евменова.

В церемонии также приняли участие командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев, заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев, врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский, глава Северодвинска Игорь Скубенко, президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов и генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко.

После объявления приказа главкома ВМФ России о включении подводной лодки в состав Военно-морского лота, Андреевский флаг на флагштоке РПКСН "Князь Владимир" поднял его командир, капитан 1 ранга Владислав Дружин.

Главком ВМФ Николай Евменов поздравил экипаж со знаменательным событием, особо отметив, что "Атомная подводная составляющая Военно-морского флота пополнилась новым, не имеющим аналогов в мире ракетным подводным крейсером именно в День России. Это событие подчеркивает статус Российской Федерации как великой морской державы, обладающей океанским флотом. Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" воплотил в себе передовую научную мысль наших ученых, кораблестроителей. В День важнейшего государственного праздника, который сегодня отмечается в нашей стране, у нас есть еще один повод для гордости – современный Военно-морской флот России, способный обеспечить гарантированную безопасность нашего Отечества".

"Экипаж ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Князь Владимир" прошел обучение по новейшим программам в Учебном центре ВМФ, успешно обеспечил испытания подводной лодки и готов к ее эксплуатации в составе Подводных сил Северного флота. В период испытаний экипаж подводной лодки уже успел себя проявить – 29 октября 2019 года с борта корабля был успешно выполнен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования "Булава" из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке", – подчеркнул главком ВМФ в своем выступлении на торжественной церемонии.

Генеральный директор Севмаша Михаил Будниченко, в свою очередь, отметил, что "атомный подводный крейсер "Князь Владимир" стал 133-м кораблем, построенным предприятием для ВМФ. Корабелы успешно завершили контрольный выход РПКСН в море и подготовили ракетоносец к передаче Военно-морскому флоту. Атомный подводный крейсер "Князь Владимир" открыл линейку кораблей усовершенствованного проекта "Борей" – "Борей-А". Испытания показали – этот корабль будет надежно служить России. В нем воплощены самые передовые конструкторские разработки, вложены душа и труд корабелов Севмаша и сотен контрагентских организаций".

Ранее 28 мая на предприятии "Севмаш" состоялось подписание приемного акта. 1 июня, в День Северного флота документ утвердил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.

РПКСН "Князь Владимир" является головной атомной подводной лодкой в серии, которая строится по усовершенствованному проекту "Борей-А" в рамках программы по оснащению стратегической подводной составляющей ВМФ, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Справочно:

РПКСН "Князь Владимир" был заложен на Севмаше 30 июля 2012 года в присутствии Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами – Президента РФ Владимира Путина и является головным кораблем усовершенствованного проекта 955А – атомных подводных лодок 4-го поколения. Согласно Военно-морской доктрине РФ, в перспективе подводные лодки этого проекта, которые строятся большой серией, будут составлять основу морских стратегических ядерных сил России. Проектант – ЦКБ МТ "Рубин".

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