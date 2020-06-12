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Интерфакс-АВН

Ответственность за использование американских вооружений в Донбассе ляжет на США - Косачев

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Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Источник изображения: © РИА Новости / Нина Зотина

Москва. 11 июня. ИНТЕРФАКС - Военное сотрудничество США и Украины настораживает, поставляемые американцами системы могут быть использованы Киевом в контексте применения силы в Донбассе, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Поставляемые системы могут быть использованы в контексте дальнейшего применения Киевом военной силы на юго-востоке, что всегда будет отдалять, а не приближать конечное урегулирование конфликта. Отсюда вывод: - тревога, безусловно, есть, и любые нежелательные сценарии использования Украиной своих вооруженных сил будут в зоне ответственности тех стран, которые поставляют ей системы военного назначения. А значит - и США", - сказал Косачев "Интерфаксу" в четверг.

По его словам, военное сотрудничество третьих стран до тех пор, пока оно не направлено против России и не создаёт дополнительных проблем для обеспечения ее обороноспособности, в принципе не должно вызывать озабоченности, как обычно и бывает.

"Но военное сотрудничество США и Украины настораживает по определению как теоретически, так и практически. Понятно, что одной из его целей является попытка продемонстрировать сохранение военных угроз самой Украине извне (читай - со стороны России), которых не было и нет", - отметил сенатор.

Министерство обороны Украины ранее сообщило, что конгресс США утвердил пакет помощи Украине в сфере безопасности на 2020 финансовый год на сумму $250 млн.

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