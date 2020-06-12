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Военное обозрение

Силы Хафтара: В операциях ПНС нет ни офицеров, ни генералов, кто же их планирует?..

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Источник изображения: Твиттер/tarihpolitika

Авиация маршала Хафтара продолжила нанесение ударов в тыл протурецким боевикам и ПНС. Основной удар пришёлся к юго-востоку от Мисраты, откуда силы правительства национального согласия Файеза Сараджа пытаются поддерживать наступление на Сирт. Авиаудар пришёлся на районе моста Садада, где были сосредоточены силы протурецких боевиков, готовившихся к выдвижению. В этом районе концентрировались силы, которые ранее участвовали во взятии города Бани-Валид.

Официальный представитель ВВС США заявил, что, по данным американской разведки, силы маршала Хафтара сосредотачивают авиационную технику на аэродромах от Сирта до Тобрука, откуда осуществляются вылеты для нанесения ударов по позициям и тылам ПНС.

На этом фоне в Ливийской национальной армии отмечают следующий факт: называющие себя силами правительства национального согласия вооружённые формирования проводят операции, в которых не просматривается участие кадровых офицеров, не говоря уже о представителях ливийского генералитета. В ЛНА отмечают, что этот факт свидетельствует только об одном: планированием операций этих сил занимаются иностранные военные инструкторы. В первую очередь речь идёт о военных инструкторах из Турции.

Источник изображения: Твиттер/tarihpolitika

На данный момент одной из зон боёв в Ливии является территория к северу от города Сабха. Это выступ сил ПНС в районе Ас-Сурайфа, который также атакуется с воздуха средствами авиации ЛНА, включая беспилотники. Если бы у Хафтара в этом районе было достаточно сил, то протурецкие боевики могли оказаться в котле. Но основные силы ЛНА отошли к району Сирта под натиском протурецких вооружённых формирований, переброшенных из Идлиба.

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Страны
Ливия
США
Турция
Проекты
БПЛА
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