Индия дрейфует в сторону США и опасается американских санкций за российские С-400 - эксперт

США видятся индийской элите более надежным партнером для балансирования Китая, чем Россия

Москва. 11 июня. ИНТЕРФАКС - Индия не хотела бы попасть под американские санкции из-за участия в строительстве газопровода "Север - Юг" и покупки систем С-400, заявил почётный научный сотрудник фонда Observer Research Foundation Нандан Унникришнан.

"Коридор "Север-Юг", мне кажется, - это совершенно перспективная задача, ее нужно попробовать выполнить, но нельзя забывать о том, что Иран также находится под санкциями и любая работа в это направлении может привлечь дополнительные санкции на те страны, которые в этом будут участвовать. Индии не хотелось бы быть в ситуации, где она бы привлекла дополнительные санкции от США. Уже мы находимся в той ситуации, когда покупка С-400 может оказаться санкционированной", - сказал Нандан Унникришнан, выступая на онлайн-сессии "Примаковских чтений" "Индия в фокусе интересов: Россия, США, Китай", которые провели в четверг "Интерфакс" и ИМЭМО РАН.

Он отметил, что "у индийской элиты появились некоторые сомнения насчет позиции России не только по отношению к Китаю, но даже иногда и по отношению к Пакистану".