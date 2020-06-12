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Военное обозрение

Нарушавший морскую границу РФ бронекатер «Бердянск» ВМС Украины прибыл «на восстановление» в Николаев

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Источник изображения: topwar.ru

Бронекатера «Бердянск» и «Аккерман» проекта 58155 «Гюрза-М» ВМС Украины прибыли на Николаевский судостроительный завод для восстановления и прохождения ремонта.

«Аккерман» пройдет обслуживание согласно графику. Будет проведена дефектоскопия и центровка винтов, ремонт винто-рулевой группы, очистка и покраска корпуса и другие плановые работы, выполняемые раз в 2-3 года.

На «Бердянске» ремонтными бригадами будут устранены повреждения, полученные в результате применения оружия российскими пограничниками при задержании в ходе инцидента в Керченском проливе на границе с Россией в 2018 году.

По соглашению с украинской стороной катера были возвращены владельцу 18 ноября 2019 года.

Катера проекта 58155 «Гюрза-М» предназначены для боевой службы в прибрежной морской зоне, на реках и озерах. Имеют водоизмещение 50 тонн, дальность хода 700 морских миль и экипаж 5 человек.

«Бердянск» и «Аккерман» были заложены в 2012 г. и введены в строй в 2016 году.

Вооружение и оборудование:

два боевых дистанционно управляемых модуля БМ-5М.01 «Катран-М», в каждом установлены 30 мм пушка, пулемет калибра 7,62, 30 мм автоматический гранатомёт и ПТРК “Барьер”;

переносной зенитно-ракетный комплекс;

комплекс управления огнём «Триада».

На текущий момент ВМСУ располагают 6 бронекатерами данного типа.

Ранее в Николаев на ремонт направляли другого нарушителя границы в районе Керчи - буксир "Яны Капу".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
58150 Гюрза
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