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Интерфакс-АВН

РФ в условиях санкций смогла вернуться на оружейный рынок Африки и наладила сотрудничество с рядом стран НАТО - глава "Рособоронэкспорта"

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Стенд "Рособоронэкспорта"
Стенд "Рособоронэкспорта".
Источник изображения: © Артур Шайхутдинов/ТАСС

Москва. 11 июня. ИНТЕРФАКС - Россия, несмотря на санкционное давление, смогла совершить ряд прорывов на рынке торговли вооружениями и специальной техникой, заявил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"В последние годы мы совершили значительные прорывы. Вопреки санкциям, мы вернули масштабное российское присутствие в Африке, наладили сотрудничество с рядом стран НАТО, вывели на рынок линейку ключевых продуктов, освоили новые направления работы", - сказал Михеев, слова которого приводит пресс-служба "Рособорнэкспорта".

Он заявил, что военно-техническое сотрудничество с зарубежными странами всегда было и остается одним из ключевых направлений политики России. Ведущую роль в этой работе играет "Рособоронэкспорт", как спецэкспортер военной продукции.

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Страны
Россия
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РОЭ
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Михеев Александр
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