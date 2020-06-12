РФ в условиях санкций смогла вернуться на оружейный рынок Африки и наладила сотрудничество с рядом стран НАТО - глава "Рособоронэкспорта"

Москва. 11 июня. ИНТЕРФАКС - Россия, несмотря на санкционное давление, смогла совершить ряд прорывов на рынке торговли вооружениями и специальной техникой, заявил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"В последние годы мы совершили значительные прорывы. Вопреки санкциям, мы вернули масштабное российское присутствие в Африке, наладили сотрудничество с рядом стран НАТО, вывели на рынок линейку ключевых продуктов, освоили новые направления работы", - сказал Михеев, слова которого приводит пресс-служба "Рособорнэкспорта".

Он заявил, что военно-техническое сотрудничество с зарубежными странами всегда было и остается одним из ключевых направлений политики России. Ведущую роль в этой работе играет "Рособоронэкспорт", как спецэкспортер военной продукции.