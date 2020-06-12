В сети высмеяли заглохший бронеавтомобиль армии США, пытавшийся помешать патрулю ВС РФ в Сирии

Источник изображения: topwar.ru

Новый инцидент с участием американского и российского военных патрулей произошёл на территории Сирии. И на этот раз американцы попытались своими бронемашинами перегородить маршрут патрулирования на севере САР. Однако всё закончилось полным фиаско для самих «перегораживателей».

Американский бронеавтомобиль M1235 MRAP отправился на выполнение «спецзадания», пытаясь перекрыть дорогу российским военным машинам. В непосредственной близости от российского патруля он съехал на обочину, но произошло непредвиденное. Бронемашина «закипела», из-под крышки капота стал валить белый пар. Мало того, бронемашина начала буксовать и в конечном итоге заглохла.

По этому поводу в сети, обыгрывая известный призыв Дональда Трампа об Америке, пошутили:

Давайте сделаем MRAP снова великим!

Системы охлаждения двигателей у американских бронеавтомобилей с сирийскими летними условиями не всегда справляются, особенно при попытках водителей давать «дополнительные нагрузки» на двигатель.

Эту ситуацию высмеяли и в американской блогосфере, отмечая, что «пытаясь перекрыть дорогу русским, сами оказались в неловкой ситуации». Термин «неловкая ситуация» - пожалуй, самое мягкое, что можно представить из всего того, что пишут в сети о ситуации рядовые американцы и не только американцы.

Несколько комментариев из сети:

Спросите у йеменских хуситов, как управляться с такой техникой

Можно сказать только одно слово: опозорились