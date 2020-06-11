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РИА Новости

В Пентагоне заявили, что талибы никогда не угрожали США

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Американские военные
Американские военные на юго-востоке Афганистана.
Источник изображения: Master Sgt. Alejandro Licea

ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Командующий Центральным командованием США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи заявил, что талибы, с которыми американские военные ведут боевые действия уже почти 19 лет, никогда не угрожали США.

"Угроза для США - это не "Талибан". Это никогда не был "Талибан". Это те, кому они позволяли жить в Афганистане и угрожать нам. Мы говорим об ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ - ред.) и "Аль-Каиде"* (террористическая группировка, запрещена в РФ - ред.)", - заявил Маккензи на видеоконференции в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне.

Он отметил, что талибы "совсем не друзья ИГ*", но затруднимся сказать, в каких они отношениях с "Аль-Каидой"*. "Время покажет, и мы увидим это по тому, что они делают, а не говорят", - добавил генерал.

США начали военную военную операцию против "Талибана" в 2001 году. В Вашингтоне объясняли это тем, что талибы укрывали боевиков группировки "Аль-Каида"*, которые совершили теракты 11 сентября. Правительство талибов было свергнуто, к власти пришли лояльные США политики, с которыми "Талибан" начал вооруженное противостояние.

В феврале в Катаре США и радикальное движение "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев (одно из ключевых требований талибов) и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными. Несмотря на соглашение президент США Дональд Трамп накануне в уведомлении конгрессу заявил, что страна находится в состоянии вооруженного конфликта с талибами и боевые действия по-прежнему продолжаются.

*Террористические организации, запрещенные в России

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Страны
Афганистан
Катар
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
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