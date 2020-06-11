Возможная передислокация войск США: опасно — но в чем-то даже хорошо? (ARD, Германия)

В том, что президент США размышляет по поводу переброски некоторых американских частей в Польшу, нет ничего нового. Его польский коллега Дуда об этом давно мечтает, но это плохая новость для международной безопасности, рассуждает журналист ARD. Конечно, Россия не испугается, но ей придется отреагировать.

Передислокация американских войск затронула бы интересы России в области безопасности. Но действительно ли эти планы по-настоящему опасны для Кремля? Или, может быть, он даже порадуется, если они воплотятся в жизнь?

В том, что президент США размышляет по поводу переброски некоторых американских частей, дислоцированных сейчас на территории Германии, в Польшу, нет ничего нового. Трамп успел уведомить об этом своего польского коллегу Анджея Дуду еще прошлым летом, когда тот гостил у него в Вашингтоне.

Дуда и так мечтает, чтобы в его стране появилась постоянная военная база, которую он, по собственному признанию, хотел бы назвать "Форт Трамп". Польша считает, что американское военное присутствие обеспечило бы ей защиту от России. Страны граничат друг с другом: общую границу с Польшей имеет российский анклав - Калининградская область.

"Россия, конечно, обеспокоена"

Таким образом, эти планы нельзя назвать неожиданными для Москвы. Впрочем, ее отношение к ним эксперты оценивают по-разному. Едины они лишь в одном: переброска американских войск ближе к западным границам России стала бы дурной новостью для международной безопасности.

"В России, это, конечно, вызывает беспокойство", - отмечает руководитель московского Центра Карнеги Дмитрий Тренин. Конечно, Россия не боится относительно небольшой группы американских солдат в Польше, но если американцы приблизятся к российским границам, России придется отреагировать. "Это не значит, что они на нас завтра же нападут, но это значит, что России придется направлять оружие на новые цели, которые в случае серьезного конфликта будут подлежать уничтожению", - подчеркнул эксперт.

В последние десятилетия конфликт между двумя державами казался все менее вероятным. Однако теперь, по словам Тренина, "мы вновь приближаемся к столкновению. Это не значит, что оно неизбежно, но мы движемся в этом направлении".

НАТО не располагает соответствующей информацией

Трамп не согласовал свои планы с НАТО. Кроме того, необходимо заметить, что простая переброска войск (речь идет о 2 тысячах солдат) в Польшу противоречила бы Основополагающему соглашению между НАТО и Россией, согласно которому альянс обязался не размещать свои части на постоянной основе на территории стран бывшего Восточного блока.

Александр Гольц, один из ведущих военных экспертов России, критически настроенный по отношению к Кремлю, считает, что Кремль в какой-то степени даже рад таким планам Трампа, ведь если США не сдержат слова, то и у России окажутся развязаны руки, и ей тоже не придется соблюдать былые соглашения.

Кроме того, по словам Гольца, "сбудется и другая мечта. Давайте скажем честно: с 1950-х годов и до сегодняшнего дня советские, а затем российские дипломаты старались вбить клин между США и их западноевропейскими союзниками. А теперь их союз дестабилизируется сам собой".

"Глубокая пропасть" между Россией и Европой

В то, что разногласия между союзниками могут привести к сближению Европы с Россией, Дмитрий Тренин не верит - для этого "слишком глубока пропасть" между ними. Целый ряд европейских стран по-прежнему считают Россию своим главным врагом.

Даже притом, что Трамп так и не воплотил в жизнь многие из своих сенсационных заявлений, и Тренин, и Гольц не исключают, что американский президент реализует свой новейший план (который пока еще не подтвержден официально). Это вполне соответствовало бы его имиджу, подчеркнул Тренин.

Гольц в свою очередь сказал по этому поводу: "Он взял курс на разрушение всех договоров и соглашений, составляющих основу международной и европейской безопасности. Для него все на свете является товаром, за который нужно торговаться. Даже международная безопасность".

Ина Рукк (Ina Ruck)