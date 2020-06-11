«Из-за ударов Израиля по Сирии Турция может сомневаться в эффективности С-400» - израильский обозреватель

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В западной и ближневосточной прессе появляются новые материалы относительно размещённых в Сирии российских вооружений. При этом материалы носят в существенной степени провокационный характер.

Так, на сайте Breaking Defense обозреватель из Тель-Авива Ари Эгоци (ARIE EGOZI) выдал материал, в котором утверждается, что израильские авиаудары по Сирии «могут быть главной причиной растущего разлада между Россией и Турцией». Автор заявляет, что, наблюдая за «бездействующими ЗРК С-400, Турция считает, что эти комплексы на самом деле могут оказаться не такими эффективными, как это считалось ранее».

Далее в статье израильского автора для западного военно-тематического ресурса говорится о том, что «претензии к российским зенитным ракетным комплексам возникали и раньше». Цитата из статьи:

Первые признаки неудовлетворенности российскими системами противовоздушной обороны появились 1 мая, когда на сайте Syria Direct была опубликована статья, в которой описывалось как сирийский военный источник критиковал системы ПВО С-300, поставляемые Россией. Источник указал на неоднократные неудачи российских систем защиты объектов в Сирии от ударов Израиля. Комментарии сирийского военного чиновника стали первым явным признаком большого спора между Москвой и Анкарой, связанного с эксплуатационной эффективностью систем ПВО.

Заявления эти обращают на себя внимание сразу по нескольким причинам. Причина первая: до настоящего момента никаких официальных сводок о том, что ЗРК С-300 применялись в Сирии во время израильских авианалётов не было. И потому все заявления о «критике» со стороны некоего "анонимного" источника выглядят выдумками, не имеющими к реальности никакого отношения. Причина вторая: причём здесь вообще С-400 и какова их связь с ударами ВВС Израиля по сирийской территории? Россия изначально указывала на то, что ЗРК С-400 «Триумф» в Сирии ставятся на боевое дежурство исключительно с целью защиты авиабазы «Хмеймим». И потому комплексы С-400 Россия не использовала и не собирается использовать против авиации, которая авиабазе своими действиями не угрожает.

Именно по этим причинам заявления о том, что Турция якобы начинает сомневаться в эффективности российских ЗРК, выглядят провокационными. Этими заявлениями г-н Ари Эгоци явно пытается лить воду на американскую мельницу – в том смысле, что именно США пытаются «отговорить» Турцию от приобретения и развёртывания систем ПВО С-400. Да и сам Израиль в числе таких же «заинтересантов», учитывая его, мягко говоря, непростые отношения с Анкарой.