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Интерфакс-АВН

Российская сторона ожидает визита президента Туркменистана в Москву на парад 24 июня - посол

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Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов на фоне вертолета Leonardo Helicopters AW139, 30.04.2019
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов на фоне вертолета Leonardo Helicopters AW139, 30.04.2019.
Источник изображения: кадр из видео пресс-службы президента Туркмении

Ашхабад. 10 июня. ИНТЕРФАКС - Российская сторона ожидает подтверждения с туркменской стороны визита президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Москву 24 июня на парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, заявил посол РФ в Ашхабаде Александр Блохин на брифинге в туркменской столице в среду.

"Официального подтверждения мы не получили, но (...) ранее, на наших встречах, встречах с представителями российской стороны, приезжавшими на 9 мая в Туркменистан, президент Бердымухамедов говорил, что будет участвовать. Ждем подтверждения", - заявил российский посол.

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Страны
Россия
Туркменистан
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