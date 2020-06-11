Российская сторона ожидает визита президента Туркменистана в Москву на парад 24 июня - посол

Ашхабад. 10 июня. ИНТЕРФАКС - Российская сторона ожидает подтверждения с туркменской стороны визита президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Москву 24 июня на парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, заявил посол РФ в Ашхабаде Александр Блохин на брифинге в туркменской столице в среду.

"Официального подтверждения мы не получили, но (...) ранее, на наших встречах, встречах с представителями российской стороны, приезжавшими на 9 мая в Туркменистан, президент Бердымухамедов говорил, что будет участвовать. Ждем подтверждения", - заявил российский посол.