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ЦАМТО

Правительство предложило ужесточить правила захода иностранных военных кораблей в территориальные воды РФ

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Правительство РФ
Здание Правительства РФ.
Источник изображения: ya.ru

ЦАМТО, 10 июня. Россия может ужесточить правила захода иностранных военных кораблей в свои территориальные воды, обязав подавать предварительные заявки. Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства РФ.

"Предлагается внести в правила изменения, устанавливающие необходимость подачи государством флага иностранного военного корабля или судна соответствующего запроса, направляемого по дипломатическим каналам не позднее 30 дней до предполагаемой даты прохода, а для кораблей и судов с ядерными энергетическими установками – не позднее 90 дней", – говорится в документе.

Ранее аналогичные правила распространялись только на корабли, которые собирались зайти на военно-морские базы, в пункты базирования военных кораблей и морские порты России.

Отмечается, что новые правила будут действовать не только в отношении военных кораблей, но и "других государственных судов, эксплуатируемых в некоммерческих целях, в территориальном море, во внутренних морских водах", – передает "РИА Новости".

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Страны
Россия
Проекты
Ядерный щит
ЯЭУ
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