Минобороны РФ сообщило о патрулировании четырех стратегических бомбардировщиков вблизи границы с США

Москва. 10 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Четыре стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также северной части Тихого океана, сообщает Минобороны России.

"Взлёт осуществлялся с аэродромов на территории Чукотского автономного округа и Амурской области. На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-22 ВВС США", - сказано в сообщении, которое поступило в "Интерфакс" в среду.

Продолжительность полёта составила около 11 часов, информирует ведомство.

В Минобороны РФ сообщили, что "в мае 2020 года самолёты стратегической бомбардировочной авиации ВВС США пять раз выполняли полёты вдоль границ Российской Федерации".

Ракетоносцы Ту-95МС - воздушный компонент российской ядерной триады. Они предназначены для решения ударных задач по поражению наиболее важных целей в удаленных районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий с применением ядерного оружия.

"Лётчики дальней авиации регулярно выполняют полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Чёрного и Балтийского морей. Все полёты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - сказано в сообщении.