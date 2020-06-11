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Военно-промышленный курьер

Расходы НАТО на оборону сокращаться не будут - Столтенберг

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Источник изображения: vpk-news.ru

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников по альянсу продолжать вносить в бюджет НАТО по 2 процента своего ВВП, несмотря на кризис, вызванный пандемией коронавируса SARS-CoV-2.

«Я вижу снижение конъюнктуры в странах-членах альянса и знаю, что для борьбы с этим нужно увеличивать расходы во многих сферах. Однако угрозы и вызовы в сфере безопасности, существовавшие до кризиса, не исчезли и во время пандемии», - сказал Столтенберг в интервью газете Die Welt. Об этом пишет DW.

«Россия продолжает вооружаться, глобальный баланс сил меняется из-за усиления Китая, а террористическая организация ИГ вновь пытается укрепить позиции в Сирии и Ираке», - пояснил генсек Североатлантического альянса.

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Страны
Ирак
Китай
Россия
Сирия
Проекты
NATO
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