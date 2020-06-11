«Русские тушат пожар пушкой времён Холодной войны» - западная реакция на кадры Минобороны РФ

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Накануне на страницах «Военное обозрения» вышел материал о том, как артиллеристы ЦВО были задействованы для ликвидации пожара на нефтяной скважине под Иркутском. Это известие вызвало большой интерес за рубежом. Пожалуй, наибольший отклик в связи с действиями артиллеристов российских Вооружённых сил проявил себя в западной прессе, включая прессу США.

В западной прессе отмечают, что «русские решили тушить пожар противотанковой пушкой».

Речь идёт о пушке МТ-12 «Рапира».

Так, в издании The Drive отмечается, что об использовании контролируемых взрывов при тушении пожаров известно давно, но вот чтобы использовать для тех же целей противотанковое орудие сегодня…

Из материала:

Российская армия использовала 100-мм буксируемую пушку времён Холодной войны, чтобы потушить пожар на нефтяной скважине в Сибири. Был перекрыт доступ кислорода к скважине, что и позволило в итоге погасить пламя.

Направление обстрела – арматура нефтяной скважины.

Продемонстрированные кадры Минобороны РФ:

Автор напоминает, что тушение пожаров может осуществляться и при сбросе авиационных бомб. В частности, приводится пример использования авиабомб GBU-49 шведским истребителем JAS 39C Gripen. Происходило это летом 2018 года. С помощью сброшенной бомбы в итоге удалось погасить лесной пожар, который распространялся в направлении военного полигона.

Из материала:

Однако использование для этой цели буксируемого противотанкового орудия - это то, о чем может подумать лишь относительно небольшое число стран, включая Россию. Западные военные почти повсеместно прекратили использовать это оружие десятилетия назад, прежде всего в пользу управляемых противотанковых ракет.