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ТАСС

Министр науки Испании назвал специалистов космической отрасли РФ одними из лучших в мире

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Российско-европейский проект «ЭкзоМарс»
Российско-европейский проект «ЭкзоМарс».
Источник изображения: АО "НПО Лавочкина"

Педро Дуке заявил, что был свидетелем успехов российской космонавтики

МАДРИД, 10 июня. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Министр науки и инноваций Испании, первый испанский астронавт Педро Дуке назвал специалистов, занятых в космической отрасли России, одними из лучших в мире. Соответствующее мнение глава ведомства выразил в интервью корреспонденту ТАСС.

"Я был свидетелем этих успехов [российской космонавтики], и я высоко ценю российскую науку и космическую отрасль, - отметил он. - У меня много коллег среди российских космонавтов, тренеров по подготовке космонавтов, я знаком с инженерами, [работающими на предприятии] "Звезда", [в корпорации] "Энергия" и других, и, на мой взгляд, российские профессионалы являются одними из самых лучших в мире".

Глава ведомства также рассказал о сотрудничестве между Европейским космическим агентством (ЕКА) и корпорацией "Роскосмос". "В совместной работе между ЕКА и Роскосмосом участвуют испанские ученые и предприятия, - отметил Дуке. - В настоящий момент это сотрудничество идет особенно интенсивно в пилотируемых полетах и в совместной научной миссии по Марсу ("ЭкзоМарс")".

57-летний Педро Дуке занял пост в правительстве Испании в 2018 году. Он является первым испанским астронавтом. В октябре 1998 года на шаттле Discovery он совершил первый полет в космос, второй - в октябре 2003 года на корабле "Союз ТМА-3". Был награжден российским орденом Дружбы.

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Страны
Испания
Россия
Компании
ESA (ЕКА)
Роскосмос
Проекты
Марс
Союз ПКК
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