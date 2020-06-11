Госиспытания стратегической субмарины "Казань" пройдут осенью - СМИ

Сдача АПЛ - носителя ракет "Циркон" может сдвинуться на 2021 год

Москва. 10 июня. ИНТЕРФАКС - Многоцелевую атомную подводную лодку (АПЛ) "Казань" готовят к государственным испытаниям, ожидается, что они пройдут осенью, пишет в среду газета "Известия" со ссылкой на источники.

"Это первая серийная субмарина четвертого поколения улучшенного проекта 885М "Ясень-М". В арсенале "Ясеней" будут новейшие гиперзвуковые ракеты "Циркон" - военные моряки сейчас их активно тестируют", - пишет газета.

По её данным, Военно-морской флот (ВМФ) уже согласовал план госиспытаний, которые предшествуют сдаче корабля.

"Ожидается, что они пройдут осенью и продлятся не менее двух месяцев. Если всё будет удачно, субмарина войдет в состав Северного флота в конце года", - говорится в публикации.

В то же время собеседники "Известий" не исключили, что "сроки могут быть сдвинуты на 2021 год".

Многоцелевые "Ясени" будут иметь мощное вооружение.

"Субмарины оснастят крылатыми ракетами "Калибр", противокорабельными "Ониксами" и, по планам, новейшими гиперзвуковыми "Цирконами". Последний боеприпас развивает скорость около 8-9 Махов и сможет поражать на дальности более 500 км как надводные, так и наземные цели. Эти ракеты пробьют любую противовоздушную оборону - скорость в 2,5 Маха считается предельной для перехвата современными комплексами ПВО", - говорится в статье.

Ранее сообщалось об испытаниях "Цирконов".

"Известно, что в январе фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" из Баренцева моря поразил этим боеприпасом наземные цели на одном из военных полигонов Северного Урала. Ранее заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко сообщал, что испытания морской гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" в этом году будут проводить не только с борта фрегатов проекта 22350, но и с подлодок проекта 885М, в число которых входит и АПЛ "Казань", - говорится в статье.

18 марта главком ВМФ Николай Евменов сообщил, что в текущем году Военно-морской флот получит четыре стратегические подводные лодки, включая АПЛ "Казань".

"Что касается атомной составляющей наших Подводных сил, то в текущем году мы ждем от Объединенной судостроительной корпорации головные атомные подводные крейсера "Князь Владимир" и "Казань", первые серийные атомные подлодки "Князь Олег" и "Новосибирск", - сказал Евменов в интервью, опубликованном газетой Вооружённых сил РФ "Красная звезда".