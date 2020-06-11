Войти
Интерфакс-АВН

Госиспытания стратегической субмарины "Казань" пройдут осенью - СМИ

185
0
0
Торжественная церемония спуска на воду атомного подводного крейсера «Казань»
Торжественная церемония спуска на воду атомного подводного крейсера «Казань».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Сдача АПЛ - носителя ракет "Циркон" может сдвинуться на 2021 год

Москва. 10 июня. ИНТЕРФАКС - Многоцелевую атомную подводную лодку (АПЛ) "Казань" готовят к государственным испытаниям, ожидается, что они пройдут осенью, пишет в среду газета "Известия" со ссылкой на источники.

"Это первая серийная субмарина четвертого поколения улучшенного проекта 885М "Ясень-М". В арсенале "Ясеней" будут новейшие гиперзвуковые ракеты "Циркон" - военные моряки сейчас их активно тестируют", - пишет газета.

По её данным, Военно-морской флот (ВМФ) уже согласовал план госиспытаний, которые предшествуют сдаче корабля.

"Ожидается, что они пройдут осенью и продлятся не менее двух месяцев. Если всё будет удачно, субмарина войдет в состав Северного флота в конце года", - говорится в публикации.

В то же время собеседники "Известий" не исключили, что "сроки могут быть сдвинуты на 2021 год".

Многоцелевые "Ясени" будут иметь мощное вооружение.

"Субмарины оснастят крылатыми ракетами "Калибр", противокорабельными "Ониксами" и, по планам, новейшими гиперзвуковыми "Цирконами". Последний боеприпас развивает скорость около 8-9 Махов и сможет поражать на дальности более 500 км как надводные, так и наземные цели. Эти ракеты пробьют любую противовоздушную оборону - скорость в 2,5 Маха считается предельной для перехвата современными комплексами ПВО", - говорится в статье.

Ранее сообщалось об испытаниях "Цирконов".

"Известно, что в январе фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" из Баренцева моря поразил этим боеприпасом наземные цели на одном из военных полигонов Северного Урала. Ранее заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко сообщал, что испытания морской гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" в этом году будут проводить не только с борта фрегатов проекта 22350, но и с подлодок проекта 885М, в число которых входит и АПЛ "Казань", - говорится в статье.

18 марта главком ВМФ Николай Евменов сообщил, что в текущем году Военно-морской флот получит четыре стратегические подводные лодки, включая АПЛ "Казань".

"Что касается атомной составляющей наших Подводных сил, то в текущем году мы ждем от Объединенной судостроительной корпорации головные атомные подводные крейсера "Князь Владимир" и "Казань", первые серийные атомные подлодки "Князь Олег" и "Новосибирск", - сказал Евменов в интервью, опубликованном газетой Вооружённых сил РФ "Красная звезда".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Казань АПЛ
Князь Владимир
Циркон-С 3М22
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
22350
885 Ясень
ГЗЛА
Калибр КР
СФ
Похожие новости
01.06.2020
Ледовый щит: как усиливают мощь Северного флота России
04.03.2020
Шойгу анонсировал получение ВМФ в 2020 году пяти подлодок и девяти кораблей
28.12.2017
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере 2018 года
01.08.2016
День ВМФ России: время подвести итоги обновления российского флота
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.06 08:01
  • 18
Рогозин заявил о создании в «Роскосмосе» профильных холдингов
  • 11.06 07:35
  • 24
ЗРПК «Панцирь» против атаки БПЛА: слабые места при варианте слабой обученности экипажей
  • 11.06 07:31
  • 5
Новая ракета меняет условия столкновения России и США в море
  • 11.06 06:46
  • 3
Дорогое «удовольствие»: С-350 способен сбивать турецкие БПЛА Bayraktar
  • 11.06 03:38
  • 8
Пройдя испытания боем, «Армата» готова выйти на мировой рынок
  • 11.06 02:41
  • 56
NI прокомментировал испытания модернизированного Ту-22М3М
  • 11.06 00:36
  • 2
Патрушев указал на дефицит компетентных маркетологов и зависимость от импорта в ОПК
  • 11.06 00:12
  • 1
США испытали барражирующий гиперзвуковой боеприпас
  • 10.06 23:43
  • 2
На пути спутникового интернета Илона Маска встало неожиданное препятствие
  • 10.06 22:51
  • 1
Рогозин рассказал о насмешках США над Роскосмосом после успешного пуска Crew Dragon к МКС
  • 10.06 22:02
  • 8
На Украине назвали способ ударить по Сибири
  • 10.06 21:03
  • 10
"Алмаз-Антей" поставит Минобороны три полка С-400 и четыре комплекта С-350
  • 10.06 21:00
  • 2
В Астрахани спустили на воду уникальный кран-гигант для ВМФ
  • 10.06 20:27
  • 17
Современные бронемашины поступят в Сухопутные войска до конца 2020 года
  • 10.06 19:52
  • 4
Шаги коммодора: приведет ли Украину в НАТО реформа воинских званий (Апостроф, Украина)