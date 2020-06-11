Провокации в воздухе – игра с огнем

Россия предлагает НАТО зафиксировать совместные правила, определяющие минимальные расстояния сближения самолетов и кораблей

Несмотря на распространение коронавирусной инфекции COVID-19 в мире, отмечается значительное увеличение мероприятий боевой учебы войск НАТО, имеющих явную антироссийскую направленность. Министерство обороны Российской Федерации постоянно отслеживает и фиксирует высокий уровень военной активности США и их союзников по альянсу вблизи наших границ. Об этом на брифинге в Министерстве обороны РФ рассказал начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Сергей Рудской.

«Защитники Европы» облюбовали российские границы

Наиболее крупными из учений последнего времени явилась серия маневров «Защитник Европы-2020». В ходе них предусматривалась переброска с континентальной части США в Европу контингента американских войск. Американская сторона планировала задействовать более 28 тысяч военнослужащих, 287 танков, 449 бронетранспортеров и 95 вертолетов.

Еще 17 стран намечали сформировать свои контингенты войск, а от ОВС НАТО в Европе привлечь пять многонациональных объединений.

Необходимо отметить, что направленность учений носит явный антироссийский характер. Например, в ходе данных мероприятий десантные операции в Прибалтике и на Кавказе планировалось провести накануне 9 Мая. Этого не произошло только из-за карантинных мер. Практически все учебно-боевые задачи отрабатывались на полигонах, расположенных в непосредственной близости от наших границ. В качестве вероятных целей для поражения рассматриваются объекты, размещенные на территории Российской Федерации.

При подготовке к «Защитнику Европы-2020» предпринимались попытки обхода положений Венского документа путем дробления крупного учения на более мелкие и привлечения к маневрам нейтральных государств.

Отметим, что в апреле текущего года осуществлен полет самолетов стратегической бомбардировочной авиации B-1B вдоль полуострова Камчатка, а в мае зафиксировано уже пять подобных полетов:

6 мая над территорией Эстонии и акваторией Балтийского моря;

11 мая над территорией Литвы и акваторией Балтийского моря;

20 мая над территориями Швеции и Норвегии;

22 мая еще один полет в районе полуострова Камчатка;

29 мая над территорией Украины и акваторией Черного моря. Следует отметить, что бомбардировщики B-1B появились над Украиной впервые.

В ходе данных полетов американские самолеты приближались к границе Калининградской области на расстояние до 10 километров.

Во всех случаях наши средства противовоздушной обороны своевременно обнаруживали стратегические бомбардировщики, устанавливали непрерывный контроль и осуществляли меры по предотвращению инцидентов. Было выполнено семь подъемов дежурных истребителей по ПВО. В готовности к немедленному применению находились зенитные ракетные средства.

НАТО активизирует свою деятельность в Арктике

Впервые с момента окончания холодной войны, накануне празднования 75-летия Победы над фашистской Германией в акватории Баренцева моря прошли учения отряда боевых кораблей объединенных военно-морских сил НАТО. В его состав входили три американских эсминца УРО, являющихся основой морского компонента европейского сегмента глобальной американской системы ПРО. В данном походе задействовались атомная подводная лодка и универсальный транспорт снабжения ВМС США, а также фрегат УРО ВМС Великобритании. В ходе учения отрабатывались задачи поражения объектов на территории Российской Федерации и перехвата российских баллистических ракет.

“ Все учения НАТО носят явный антироссийский характер ”

Подобные действия нами расцениваются как провокационные, несмотря на то, что американская сторона в минимальные сроки уведомила о заходах данных кораблей в Баренцево море.

Активными действиями Северного флота развертывание кораблей НАТО было своевременно обнаружено, организовано их непосредственное сопровождение и слежение оружием. Это позволило не допустить инцидентов и продемонстрировало нашу решимость к защите своих интересов в Арктике.

Повысилась также интенсивность ведения воздушной разведки НАТО в акваториях Балтийского, Черного и в восточной части Средиземного морей. За прошедший месяц над Балтикой выполнено десять полетов самолетов-разведчиков, над Черным морем – шесть. Зафиксирован американский стратегический разведывательный беспилотный аппарат RQ-4B над территорией Грузии.

Над восточным Средиземноморьем самолеты ВМС США типа «Посейдон» систематически приближаются к российским военным базам в Хмеймиме и Тартусе. Для предотвращения их агрессивных разведывательных действий мы вынуждены поднимать дежурные истребители в воздух. Если в апреле таких случаев было семь, то в мае – уже семнадцать. То есть увеличение более чем в два раза.

Расцениваем такие полеты как противоречащие подписанным соглашениям по предотвращению инцидентов в воздушном пространстве Сирии.

Подобными действиями Соединенные Штаты и их союзники, прикрываясь надуманной угрозой о российской агрессии, продолжают разрушать сложившуюся систему безопасности в Европе.

США берут курс на возобновление холодной войны

Значительное повышение военной активности НАТО у наших границ отмечалось на фоне возможного выхода американцев из Договора по открытому небу и ранее сделанных Вашингтоном шагов по разрушению Договора о РСМД.

Продолжается работа по наращиванию инфраструктуры ПРО в Польше в дополнение к развернутому объекту США в Румынии. Все озабоченности, связанные с возможным размещением на этих базах крылатых ракет «Томагавк», сохраняются.

Кроме того, для повышения противоракетного потенциала и расширения возможностей по наблюдению за внутренними районами российской территории продолжается модернизация радиолокационной станции «Глобус-3» в Северной Норвегии в населенном пункте Врде.

В свою очередь Министерство обороны Российской Федерации всегда придерживалось курса, направленного на выстраивание конструктивного диалога с НАТО. В ходе двусторонних контактов высокого уровня с руководством НАТО мы неоднократно обсуждали вопросы предотвращения инцидентов в военной сфере и снижения интенсивности мероприятий подготовки войск, проводимых вблизи наших границ.

Только в 2019–2020 годах они поднимались начальником Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генералом армии Валерием Герасимовым на переговорах с Верховными главнокомандующими ОВС НАТО генералом К. Скапарроти и генералом Т. Уолтерсом, председателями комитета начальников штабов ВС США генералом Дж. Данфордом и генералом М. Милли, председателем военного комитета НАТО главным маршалом авиации С. Пичем.

В феврале текущего года на встрече с Верховным главнокомандующим ОВС НАТО генералом Уолтерсом российская сторона в очередной раз напомнила о нашей инициативе по переносу районов проведения крупных мероприятий оперативной и боевой подготовки в глубь территории приграничных стран.

Все наши предложения по снижению военной напряженности и предотвращению инцидентов были изложены в письме министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова генеральному секретарю НАТО Столтенбергу.

Фактически наши предложения проигнорированы.

Продолжим курс на деэскалацию ситуации в Европе. В текущем году Вооруженными силами не предусматривается проведение крупных учений вблизи границ стран – членов НАТО. В глубь страны перенесены масштабные действия в рамках СКШУ «Кавказ-2020».

В дальнейшем готовы к корректировке районов учений на паритетной с альянсом основе.

В качестве конкретизации шагов по устранению чувствительных инцидентов при действиях воздушных судов и морских средств готовы зафиксировать совместные правила, определяющие минимальные расстояния сближения самолетов и кораблей, а также порядок взаимодействия экипажей.

Принципиальное значение уделяем практической реализации инициативы об обоюдном использовании транспондеров при полетах боевой авиации на Балтике. Рассчитываем на готовность стран НАТО к конкретным решениям по этому вопросу.

Вооруженными силами Российской Федерации будет продолжено отслеживание обстановки, военной деятельности блока у российских границ для своевременного принятия мер, обеспечивающих безопасность РФ и предотвращения инцидентов.

По материалам пресс-службы МО РФ

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 21 (834) за 9 июня 2020 года