С миру по пушке – Турции противник

Как армия Греции стала третьей в НАТО

В годы холодной войны Греция находилась на географической периферии противостояния НАТО и Варшавского договора. Собственный ВПК был развит довольно слабо. В итоге она стала своеобразной свалкой подержанной устаревшей техники, которую ей передавали «старшие товарищи» – США, ФРГ и другие страны Западной Европы. Правда, техники этой было, как правило, очень много. Интересно, что почти всегда ВС Греции и Турции получали одинаковое оружие.

Необходимо напомнить, что Греция и Турция на протяжении столетий находятся в состоянии жесткого конфликта, это противостояние по сути вошло в генетический код народов обеих стран. Последняя полномасштабная война непосредственно между ними была в начале 20-х годов прошлого века, но начать воевать снова они готовы всегда. Обе страны являются членами НАТО, что не помешало случиться еще одной войне между ними, правда, очень короткой и не на их территориях, а на Кипре. «Одинаковость» оружия во время этой войны дала весьма занятный эффект.

Арсенал от США и компании

Основным поставщиком боевой техники для Греции традиционно являются США. С начала 50-х до войны за Кипр Афины получили от Вашингтона четыре сотни танков М47 и около сотни М41, а затем приобрели 1,3 тысячи М48. Было также получено 230 БТР М113, около сотни различных САУ (в их числе мощные 203-мм М110) и немногим более 100 буксируемых орудий, 4 батареи ЗРК «Найк Аякс» и «Найк Геркулес», а также 6 батарей более совершенного ЗРК «Хок», немногим более 300 истребителей F-84 «Тандерджет», более 70 F-86 «Сейбр», затем более 60 F-104 «Старфайтер», 24 F-102 «Дельта Дарт», более 60 F-5 и 38 новейших по тем временам F-4 «Фантом», большое количество транспортных и учебных самолетов и вертолетов. Наконец, Греция получила пять подлодок, около 20 эсминцев и фрегатов, полтора десятка тральщиков, десяток десантных кораблей и катеров постройки времен Второй мировой.

За тот же период Греция получила сотню «Сейбров» из Канады, 55 танков АМХ-30 и 4 ракетных катера из Франции, 24 САУ, около 80 F-84, более полусотни транспортных самолетов, 4 новейшие ПЛ проекта 209/1100 из ФРГ, 8 патрульных самолетов и 6 торпедных катеров из Норвегии, до 20 орудий и до 50 вертолетов из Италии.

“ Шесть российских ЗРК «Тор» Греция обменяла на два дивизиона ЗРС С-300П, купленные Кипром. Турция пообещала уничтожить «трехсотку», поэтому ее и забрали Афины, разместив на Крите ”

Войну за Кипр летом 1974 года выиграла Турция. Победила она армию греческого Кипра, собственно греческая армия так и не повоевала. Хотя именно «собственно греки» с помощью ложного радиосообщения очень удачно подставили турецкие эсминцы типа «Гиринг» (такие же были в ВМС Греции) под удар турецких же F-104 (такие же были в ВВС Греции). В результате этого удара был потоплен один и повреждены два эсминца, их ответным огнем сбит один «Старфайтер».

После войны Афины обиделись на НАТО и вышли из его военной организации, но уже в 1981 году «одумались» и вернулись. Политика закупки двумя остро ненавидящими друг друга «союзниками» одинакового или почти одинакового оружия продолжилась.

До конца холодной войны Греция приобрела 300 М48, около 200 М113 (включая 24 самоходных ПТРК М901), около 270 артсистем (в том числе 123 САУ М109), не менее 50 ПТРК «Тоу» и более 500 ПЗРК «Ред Ай» и «Стингер», около 30 «Фантомов», 65 штурмовиков А-7 «Корсар» (в авиации ВМС США они использовались как палубные) и первые 40 истребителей-бомбардировщиков F-16C/D, 12 транспортных самолетов С-130Н «Геркулес», более сотни легких самолетов и вертолетов, 3 «Гиринга», два десантных корабля, различное авиационное и корабельное вооружение. Кроме того, шесть ранее полученных батарей ЗРК «Хок» были модернизированы по варианту «Усовершенствованный Хок».

В 80-е годы по австрийской лицензии в Греции производились БТР «Леонидас», которые также экспортировались Афинами на Кипр. ФРГ поставила Греции более 100 танков «Леопард-1», 80 «Старфайтеров», 4 ПЛ проекта 209/1200, 2 старых американских эсминца, до 10 боевых катеров. Два фрегата типа «Кортенаэр» и 10 «Старфайтеров» были получены из Голландии, два сторожевых катера – из Дании, до 100 вертолетов и различное корабельное вооружение – из Италии, 9 F-5 – из Норвегии, 10 – из Ирана, 34 – из Иордании. Во Франции Греция приобрела еще 130 АМХ-30, 105 БМП АМХ-10Р, не менее 300 ПТРК «Милан», 40 истребителей-бомбардировщиков «Мираж-F1С», а затем столько же гораздо более современных «Мираж-2000», 10 ракетных катеров типа «Комбатант-3», из которых шесть были построены в самой Греции. Именно закупки техники во Франции стали главным отличием греческого военного импорта от турецкого. В этом плане символично, что именно «Мираж-2000EG» ВВС Греции в октябре 1996 года сбил над Эгейским морем турецкий F-16D, вторгшийся в греческое воздушное пространство.

Европа договаривается, Греция вооружается

После подписания ДОВСЕ и окончания холодной войны именно Греция и Турция стали главными направлениями передачи техники из наличия армий США, Германии, Голландии и других западноевропейских стран с целью вывода этой техники из-под договорных ограничений. Поскольку почти все эти поставки шли без какой-либо компенсации для армий самих поставщиков, это дало в итоге интересный эффект – именно армии Турции и Греции стали сильнейшими в НАТО (после американской, разумеется). При этом в Греции впервые появилось советское оружие (от бывшей ННА ГДР), а затем и российское.

От США в 90-е годы Греции досталось 40 ТР АТАСМS, около 700 танков М60, 150 БТР М113 и 200 М901, 72 САУ М110 и 24 М109, 18 РСЗО М270 MLRS, 3 батареи ЗРС «Пэт-

риот», 88 штурмовиков А-7, последние три десятка «Фантомов» и очередные 40 F-16, 6 патрульных самолетов Р-3 «Орион», 20 ударных вертолетов АН-64А «Апач» и 10 многоцелевых S-70, 4 эсминца типа «Чарлз Адамс», 3 фрегата типа «Нокс», различное ракетное, авиационное и корабельное вооружение.

По немецким проектам в Греции началось строительство усовершенствованных фрегатов типа МЕКО2000. Кроме того, страна получила солидную порцию оружия бывшей ГДР – 501 БМП-1, несколько сотен ПТРК «Фагот», до 158 РСЗО RМ-70, 12 ЗРК «Оса» и 120 ЗСУ «Шилка». От собственно ФРГ Афинам досталось около 250 «Леопардов-1», более 300 М113, 88 М110, 20 «Фантомов», 4 ракетных катера.

Также Греция получила из Голландии более 200 «Леопардов-1», более 200 М113 (в том числе самоходные минометы М106), 11 истребителей NF-5 и еще 4 фрегата типа «Кортенаэр».

Именно в 90-е военно-техническое сотрудничество с Афинами начала Москва. Греция приобрела у России 16 ЗРК «Оса» и 21 ЗРК «Тор», из которых шесть обменяла на два дивизиона ЗРС С-300П, купленных Кипром. Турция пообещала уничтожить «трехсотку», поэтому ее и забрала Греция, разместив на Крите.

Хотя Греция и Турция стали для других стран НАТО «убежищем от ДОВСЕ», на них тоже распространялись ограничения этого договора. Впрочем, для Турции своим убежищем стал юго-восток страны, не охватываемый ДОВСЕ. Греция же по данному договору уничтожила 1052 танка (в том числе все М47), 428 БМП и БТР, 192 САУ и орудия и 285 минометов. Кроме того, 61 танк АМХ-30 она передала Кипру, 10 БТР «Леонидас» получила от Греции Македония (хотя Афины много лет не пускали эту страну в НАТО из-за ее «неправильного» названия).

Сделай сам

Ныне как Греция, так и Турция стремятся все большую долю боевой техники производить у себя. Однако возможности Греции как по собственному производству, так и по обычным импортным закупкам оказались резко ограничены из-за острого экономического кризиса. Поэтому она продолжала в основном ориентироваться на чистый импорт.

Афины приобрели у Вашингтона около 800 М113 и М901, 18 М270 MLRS, 6 батарей ЗРС «Пэтриот», 80 F-16, 12 AH-64D, почти полторы сотни многоцелевых и транспортных вертолетов, 2 тральщика типа «Оспри», значительное количество различного ракетного, авиационного и корабельного вооружения.

Были построены по немецкой лицензии 4 ПЛ проекта 214, получено 183 «Леопарда-2А4», а 170 «Леопардов-2А6» также произведено по лицензии в самой Греции. Выпущено по немецкому проекту 54 ЗРК ASRAD. Напрямую из Германии получены 232 «Леопарда-1», 387 САУ М109 и 24 новейших РzН-2000, 2 ракетных катера, различное корабельное вооружение.

Во Франции Греция приобрела около полутора сотен бронеавтомобилей VBL, еще 15 «Миражей-2000» (также были модернизированы 10 ранее закупленных машин этого типа), 20 многоцелевых вертолетов NH-90, различное авиационное вооружение. Италия продолжила поставки вертолетов, транспортных самолетов С-27J и корабельного вооружения. В Голландии Греция купила еще 4 фрегата типа «Кортенаэр», в Великобритании – 7 ракетных катеров (из которых два до сих пор не смогла выкупить), в Швеции и Бразилии – 6 самолетов ДРЛО, в России и на Украине – 4 десантных корабля на воздушной подушке проекта 12322, а в России – дополнительные 10 ЗРК «Тор». При этом Греция перепродала в Ирак 100 БМП-1, в Грузию – ракетный катер французской постройки (был взорван российскими десантниками во время войны 2008 года).

ВС Греции и Турции на сегодня по-прежнему оснащены большим количеством одинаковой техники: танками «Леопард-1/2», М48/60, БТР М113 и его производными, САУ М107 и М110, буксируемыми орудиями М101 и М114, ПТРК «Тоу» и «Корнет», ЗРК «Усовершенствованный Хок», ПЗРК «Стингер», истребителями-бомбардировщиками F-4 и F-16, транспортными самолетами С-130, вертолетами СН-47 и S-70, ПЛ проектов 209 и 214, фрегатами типа МЕКО2000. Эти одинаковые армии продолжают готовиться к войне между собой (а Турция еще и со многими другими соседями), их не коснулись общенатовские тенденции тотального разоружения. При этом производственные и экономические возможности Анкары в настоящее время гораздо выше, чем у Афин.

Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 21 (834) за 9 июня 2020 года