Самую мощную в мире БМП – Т-15 показали в Алабино в окончательном облике?

Т-15 в Алабино. Источник: Вестник Мордовии

Первые фотографии российской тяжелой БМП Т-15 на платформе "Армата" с репетиции военного парада в Алабино несколько озадачили военных экспертов.

Дело в том, что эта тяжелая БМП уже 2 года подряд демонстрировалась на Международном военно-техническом форуме "Армия". Причем оба раза машина была с несколько разными необитаемыми боевыми модулями, вооруженными 57-мм автоматическими пушками. И как раз предполагалось, что показанный в прошлом году вариант будет окончательным. Но что мы видим на фото с репетиции? Т-15 выглядит таким, каким он был в 2018 году.

Т-15 на "Армии-2018". Источник: Вестник Мордовии

В принципе, все понятно, идет поиск наиболее оптимального варианта. Спешить, а тем более ошибаться в этом очень важном для сухопутных войск направлении нельзя. Возможно, именно так Т-15 будет выглядеть в ходе серийного производства.

Т-15 на "Армии-2019". Источник: Вестник Мордовии

Интересно, что для находившихся с правой стороны башни противотанковых управляемых ракет внедрена защита, похожая на ту, что имеется у БМПТ "Терминатор", что очень правильно. Теперь ПТУР укрыты от пуль и осколков, и это позволит самой мощной в мире БМП еще эффективнее выполнять боевые задачи.

Лев Романов