США и РФ обсудят 22 июня в Вене контроль над вооружениями, возможно, и продление договора СНВ-III - агентство

Вашингтон. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты и Россия проведут 22 июня в Вене встречу, посвященную проблематике контроля над вооружениями.

"Представитель (госдепа, - "ИФ"), который говорил на условиях анонимности, не отверг то, что переговоры будут включать в себя возможность продления договора СНВ-III по ядерным вооружениям, если Россия даст обязательства привлечь Китай к более обширным переговорам, нацеленным на контроль за ядерными арсеналами всех трех стран", - сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, США будет представлять спецпредставитель президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, а Россию - замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Ранее в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс рассчитывает на развитие диалога с Россией, в том числе и по вопросу о контроле над вооружениями. Генсек отметил, что "новая гонка вооружений стали бы опасной и очень затратной".

В конце мая Рябков высказал мнение, что шансы на продление договора СНВ-III близятся к нулю, и, вероятно, он истечет 5 февраля 2021 года.

Замглавы МИД РФ отметил в интервью американскому изданию The National Interest, что в Москве понимают причины, по которым США хотят привлечь к соглашениям Китай, как и то, почему Пекин не хочет этого делать.

"А в отсутствие однозначного согласия с другой стороны - то есть, Китая - переговоров с КНР или с их участием не будет. Это объективная реальность, которую необходимо признать", - добавил замминистра.