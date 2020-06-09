Балтийский флот России ведёт наблюдение за маневрами НАТО Baltops - военные

Москва. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Российские военные отслеживают крупные учения НАТО Baltops в Балтийском море, сообщили в понедельник в Национальном центре управления обороной РФ.

"Силы и средства Балтийского флота наблюдают за ходом учения ВМС США и Европейских стран "Балтопс-2020", проводимого с 7 по 19 июня в акватории южной и центральной частей Балтийского моря", - говорится в сообщении центра, которое поступило в "Интерфакс".

Накануне первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне, герой России Андрей Красов заявил "Интерфаксу", что учения НАТО BALTOPS "проходят возле границ Российской Федерации, и они явно направлены против России, в противном случае эти учения не проводились бы близи наших границ".

Он считает эти маневры на фоне коронавируса несвоевременными. "Мировое сообщество еще не справилось с эпидемией коронавируса. Не лучше НАТО сейчас заняться этим вопросом?" - сказал Красов. Ответом на маневры НАТО на Балтике он назвал проведение "учений на территории Российской Федерации и дальнейшее развитие Вооруженных сил России".

В военно-морских учениях НАТО BALTOPS задействовано не менее 29 кораблей, 29 самолетов и вертолетов, сообщило ранее Европейское командование вооруженных сил США. В них примут участие около трех тысяч военнослужащих из 17 стран-членов НАТО, а также двух партнеров альянса: Швеции и Финляндии.

Как сообщило Европейское командование вооруженных сил США, в связи с пандемией Covid-19 учения будут проходить исключительно на море, наземных операций не предусматривается.

1 июня начальник главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской заявил, что Россия в 2020 году не будет проводить крупные военные маневры рядом со странами НАТО.