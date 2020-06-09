Россия возобновляет изготовление ракет "Рокот" без Украины – источник "РИА Новости"

ЦАМТО, 8 июня. Центр Хруничева (входит в Роскосмос) возобновляет программу производства легких конверсионных ракет "Рокот" на базе снимаемых с боевого дежурства баллистических ракет РС-18Б "Стилет", сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

"Подписан контракт между Минобороны и Центром Хруничева по возобновлению программы", – сказал собеседник агентства.

Как отмечает "РИА Новости", ранее уже сообщалось, что Центр Хруничева разрабатывает ракету "Рокот-2" с российской системой управления на замену "украинскому" "Рокоту", в котором эта система создана на харьковском предприятии "Хартрон". После 2014 года Украина прекратила поставки этой аппаратуры в Россию, что затруднило проведение пусков носителей, и от него решили отказаться.

"После согласования с военным ведомством новая ракета получила название "Рокот-М", – уточнил собеседник агентства.

Всего по программе "Рокот" ранее было проведено 35 пусков ракеты, запущено на орбиту 75 космических аппаратов различного назначения (с учетом трех стартов с Байконура). Программа была завершена пуском 27 декабря 2019 года. Тогда эта ракета вывела на орбиту спутники связи "Гонец-М".

Как сообщалось ранее из материалов Центра Хруничева, имеющихся в распоряжении "РИА Новости", общая стоимость работ по созданию ракеты "Рокот-2" составит 3,4 млрд. руб. В частности, разработка российской системы управления потребует 690 млн. руб., создание разгонного блока "Бриз-КМ-2" и подготовка производства к его изготовлению – 1,45 млрд. руб., модернизация технического и стартового комплексов на космодроме Плесецк – 450 млн. руб., подготовка и проведение первого пуска – 750 млн. руб.

В материалах сообщалось, что до 2028 года по программе "Рокот-2" можно использовать для космических пусков более четырех десятков снимаемых с боевого дежурства МБР РС-18Б.

Как напоминает "РИА Новости", помимо Роскосмоса и Минобороны РФ, "Рокот" эксплуатировало совместное предприятие России и Европы "Еврокот" – Eurockot Launch Services GmbH, которое базируется в Бремене (Германия). Это совместное предприятие Ariane Group и Центра Хруничева. В ноябре 2018 года делегация Центра Хруничева и Ariane Group провели в Европе переговоры по реализации проекта "Рокот-2".