Спор из-за «черных ящиков»: Украина недовольна расследованием по сбитому в Иране самолету

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Расследование причин и обстоятельств крушения украинского авиалайнера, в январе 2020 г. сбитого иранской ракетой, близится к завершению. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд.

Иран признал «человеческую ошибку» и накажет виновных

Напомним, что самолет Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) был сбит 8 января 2020 г. через 3 минуты после взлета. Погибли все 176 человек, находившиеся на борту воздушного судна.

Спустя три дня после катастрофы, 11 января 2020 г., министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что самолет был сбит иранской ракетой в результате человеческой ошибки. Эту версию подтвердил и командующий Военно-космическими войсками Корпуса Стражей Исламской революции Ирана генерал Амир Али Хаджизаде. Он сообщил, что оператор системы противовоздушной обороны ошибочно определил самолет МАУ как вражеский объект и принял неверное решение о запуске ракеты по цели. Вскоре стало известно о задержании иранского военнослужащего, виновного в принятии ошибочного решения.

В мае 2020 г. руководитель Судебно-юридической организации Вооруженных сил Ирана Шокролла Бахрами заявил, что в его ведомство поступило множество исков от родственников погибших во время катастрофы граждан и сейчас все эти иски рассматриваются. Люди требуют от иранской стороны компенсации за гибель родных и близких, что также вполне понятно и обоснованно.

Киеву потребовались бортовые самописцы

Казалось бы, на Украине и в мире в целом должны быть довольны – Иран не стал отпираться от своей причастности к крушению самолета, признал, что тот был сбит иранской ракетой и принял меры к установлению и наказанию виновных. Но в Киеве по-прежнему недовольны. Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что иранское утверждение о завершении расследования не является корректным, поскольку не была проведена процедура расшифровки «черных ящиков».

Источник изображения: topwar.ru

Иранские специалисты осматривают место падения самолета

Украина, как известно, давно требовала передать бортовые самописцы сбитого самолета украинской стороне для проведения расшифровки. Иранская сторона, вроде как не отказываясь от передачи «черных ящиков», этот вопрос значительно затянула. Так, еще в марте 2020 г. представитель Ирана в Международной организации гражданской авиации согласился передать бортовые самописцы Киеву, но прошло уже несколько месяцев, а это так и не произошло. Естественно, что украинская сторона очень недовольна подобными действиями Ирана.

Странно, почему в таком случае Украина в своё время не передала бортовые самописцы сбитого на Донбассе "Боинга" малайзийской стороне... Ведь именно авиакомпании из Малайзии "Боинг" и принадлежал.

Представители МИД Ирана, отвечая Киеву, утверждают, что анализ «черных ящиков» по сути ничего не прибавит к результатам расследования. И действительно: Иран и так признал свою вину, установлены виновные лица, нет никаких сомнений, что они понесут довольно жесткое наказание, учитывая специфику иранского законодательства и заинтересованность Тегерана в том, чтобы вопрос с крушением лайнера как можно скорее был закрыт.

Мохсен Бахарванд утверждает, что бортовые самописцы не содержат какую-либо важную информацию. В то же время, он выражает готовность передать их на анализ какой-либо независимой международной компании, не связанной с заинтересованными сторонами разбирательства. При этом несколькими днями ранее посол Ирана на Украине Манучехр Моради заметил, что Тегеран рассматривает Украину в качестве приоритетной страны в сотрудничестве по расшифровке бортовых самописцев и опроверг распространявшуюся в СМИ информацию о возможной передаче «черных ящиков» Франции. Главное, на чем настаивают в Иране – «черные ящики» не должны «эксплуатироваться» после их передачи на расшифровку.

Таким образом, как мы видим, точка в расследовании всех обстоятельств крушения лайнера еще не поставлена. Заявления иранской стороны не удовлетворяют представителей Украины, которые, скорее всего, действуют по указке Запада, заинтересованного в создании для Ирана дополнительных проблем. Поэтому можно предсказать, что еще не раз Иран и Украина будут вступать в спор по поводу обстоятельств январской авиакатастрофы.