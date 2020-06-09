ГС "Александр Рогоцкий" проводит обслуживание навигационных средств на Камчатке и у островов Курильской гряды

Малое гидрографическое судно проекта 19910 "Александр Рогоцкий", построенное на ОАО "Судостроительный завод им. Октябрьской революции" (Благовещенск, Амурская область), на заключительном этапе государственных испытаний. Район Владивостока, 13.07.2019.

ЦАМТО, 8 июня. Новейшее гидрографическое судно Войск и сил на Северо-востоке России "Александр Рогоцкий" вышло из Петропавловска-Камчатского для обслуживания средств навигационного обеспечения на территории от Авачинского залива до северных островов Курильской гряды.

В ходе технических работ проверяются светооптические приборы: осуществляется фокусировка, замена ламп и источников питания. После зимы проводится ремонт плавучих и береговых знаков и огней, автоматизированных маяков в прибрежной зоне.

Судно проекта 19910 "Александр Рогоцкий" вошло в состав Тихоокеанского флота в сентябре 2019 года. Оно предназначено для выполнения гидрографических и лоцмейстерских работ в прибрежных районах морей. Основные задачи: постановка и снятие навигационных морских буев и вех всех типов; обслуживание, осмотр, перезарядка и ремонт берегового и плавучего навигационного оборудования, перевозка различных грузов.

Водоизмещение судна – более 1200 т, длина корпуса – 59 м, ширина – 11,4 м. Ледовый класс Arc4 позволяет двигаться в разреженных льдах толщиной до 80 см. Дальность плавания – около 3500 миль, автономность – более 25 суток, экипаж – 22 человека, сообщает Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г.Владивосток).