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ГС "Александр Рогоцкий" проводит обслуживание навигационных средств на Камчатке и у островов Курильской гряды

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Малое гидрографическое судно проекта 19910 "Александр Рогоцкий", построенное на ОАО "Судостроительный завод им. Октябрьской революции" (Благовещенск, Амурская область), на заключительном этапе государственных испытаний. Район Владивостока, 13.07.2019
Малое гидрографическое судно проекта 19910 "Александр Рогоцкий", построенное на ОАО "Судостроительный завод им. Октябрьской революции" (Благовещенск, Амурская область), на заключительном этапе государственных испытаний. Район Владивостока, 13.07.2019.
Источник изображения: SarВМС / forums.airbase.ru

ЦАМТО, 8 июня. Новейшее гидрографическое судно Войск и сил на Северо-востоке России "Александр Рогоцкий" вышло из Петропавловска-Камчатского для обслуживания средств навигационного обеспечения на территории от Авачинского залива до северных островов Курильской гряды.

В ходе технических работ проверяются светооптические приборы: осуществляется фокусировка, замена ламп и источников питания. После зимы проводится ремонт плавучих и береговых знаков и огней, автоматизированных маяков в прибрежной зоне.

Судно проекта 19910 "Александр Рогоцкий" вошло в состав Тихоокеанского флота в сентябре 2019 года. Оно предназначено для выполнения гидрографических и лоцмейстерских работ в прибрежных районах морей. Основные задачи: постановка и снятие навигационных морских буев и вех всех типов; обслуживание, осмотр, перезарядка и ремонт берегового и плавучего навигационного оборудования, перевозка различных грузов.

Водоизмещение судна – более 1200 т, длина корпуса – 59 м, ширина – 11,4 м. Ледовый класс Arc4 позволяет двигаться в разреженных льдах толщиной до 80 см. Дальность плавания – около 3500 миль, автономность – более 25 суток, экипаж – 22 человека, сообщает Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г.Владивосток).

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
19910
ТОФ
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