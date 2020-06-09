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Военное обозрение

Почему истребитель 5-го поколения J-31 всё ещё не поставлен на вооружение: в Китае ищут причину

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Источник изображения: topwar.ru

Прошло уже более 7 лет со дня первого полёта китайского истребителя нового поколения (на тот момент – прототипа) J-31. Эта боевая машина в Китае позиционируется как будущий палубный истребитель, который может представлять собой основу авиакрыла авианосцев китайского производства – начиная с Type003 (перспективные авианосцы с плоской палубой).

7 с лишним лет – непозволительно длительный срок, как считают в современном Китае. Отмечается, что FC-31 (другой вариант названия многоцелевого истребителя J-31) «мог бы уже несколько лет состоять в ВВС/ВМС НОАК». Но постановка на вооружение затягивается.

Теперь в Китае решили обозначить причину того, почему другой истребитель пятого поколения на вооружение уже принят (речь о J-20), а с J-31 в этом плане возникают проблемы и он всё ещё не поставлен на вооружение.

Отмечается, что между J-20 и J-31 большая разница

Состоит она в том, что изначально проект FC-31 не получал финансирования из военного бюджета Китая в отличие от проекта J-20. Проект J-31 финансировался исключительно компанией-разработчиком, которая ставила своей целью создать подходящий прототип, который смог бы заинтересовать министерство обороны. В конечном итоге военное ведомство КНР действительно заинтересовалось проектом FC-31, но, как пишут в Китае, «много времени всё же было упущено, проект продвигался медленно».

Сегодня истребитель J-31 продолжают доводить до ума. При этом главной проблемой при его реализации была и остаётся проблема двигателя, подходящего для того, чтобы такой истребитель стал палубным.

На таком фоне в Китае стали появляться материалы о якобы возможном экспорте J-31. Официально эти материалы подтверждения пока не находят. При этом в них говорится, что J-31 в экспортном варианте можно было бы использовать именно как самолёты ВВС, а не как средства боевой авиации ВМС.

Эти заявления больше похожи на попытку найти причину и оправдать тот факт, что за 7,5 лет с момента первого полёта J-31, обозначенный как палубный истребитель 5-го поколения, так и не продемонстрировал посадку на палубу авианосца.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
J-20
J-31
Проекты
Авианосец
Истребитель 5 поколения
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