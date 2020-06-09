Более 80 учений пройдет летом в Центральном военном округе - командующий

Екатеринбург. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Более 80 учений различного уровня пройдет в летнем периоде обучения в войсках Центрального военного округа (ЦВО), сообщил журналистам в понедельник командующий войсками округа Александр Лапин.

"Более 80 учений различного уровня пройдет в летнем периоде обучения в общевойсковых объединениях, соединениях и воинских частях Центрального военного округа. Маневры пройдут на территории трех регионов России: на Урале, в Сибири и Поволжье, а также на горных полигонах Республики Таджикистан. Около 30% учений будут носить двусторонний характер", - сказал он.

Лапин также отметил, что подготовка к учениям будет проходить по модульному принципу, предполагающему, что боевое слаживание подразделений для выполнения задач в обороне, наступлении, в ходе разведывательных и иных действий начнется с отделений и последовательно будет проходить все ступени до батальона, действующего в интересах полка или бригады.

"Впервые в общевойсковых армиях в Поволжье и Сибири пройдут двусторонние учения бригадного уровня. Поочередно бригады будут противостоять друг другу в учебном бою, действуя в сложной оперативно-тактической обстановке, демонстрирующей масштаб вероятных действия противника, возможности собственных средств поражения в различных условиях", - добавил Лапин.

Все мероприятия боевой подготовки спланированы в соответствии со складывающейся эпидемиологической обстановкой. В соединениях и воинских частях произведен необходимый запас средств защиты органов дыхания, личной гигиены и санитарии. Подразделения специальной обработки и нештатные дезинфекционные команды проводят обеззараживание как на приказарменной, так и на полигонной учебных базах, уточняет пресс-служба ЦВО.