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Интерфакс-АВН

НАТО будет наращивать усилия в борьбе с терроризмом - Столтенберг

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Брюсселе.
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Витвицкий

Брюссель. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил в четверг перед министрами иностранных дел стран-участниц Глобальной коалиции по разгрому ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация), сообщила пресс-служба штаб-квартиры Североатлантического альянса в Брюсселе.

"Мы достигли огромного прогресса. ИГИЛ потеряло контроль над территориями, которые оно когда-то занимало. Но угроза терроризма остается", - сказал генеральный секретарь, выступая по видеосвязи на телеконференции, проходившей под сопредседательством Италии и США.

"Именно поэтому НАТО продолжает поддерживать международную борьбу с терроризмом и готова и дальше наращивать свои усилия", - добавил Столтенберг.

Он напомнил, что в феврале министры обороны НАТО приняли решение об усилении учебной миссии альянса в Ираке и договорились изучить, что еще НАТО может сделать в ближневосточном регионе в более широком подходе.

"COVID-19 и ситуация с безопасностью (в Ираке для персонала альянса - ИФ) повлияли на нашу деятельность, и миссия НАТО по обучению и консультированию была частично приостановлена. Но сейчас мы перестраиваем наши потенциал и деятельность", - объяснил генсек НАТО.

Он сообщил, что в дальнейшем цель альянса остается прежней: создание "самодостаточных сил безопасности Ирака, способных предотвратить возвращение ИГИЛ, стабилизировать страну и бороться с терроризмом".

Столтенберг подчеркнул важность "продвижения вперед в тесной координации и консультациях с Глобальной коалицией и правительством Ирака".

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Страны
Ирак
Италия
Россия
США
Проекты
NATO
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