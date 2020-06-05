Войти
Интерфакс-АВН

Завод по сборке автоматов Калашникова в Армении сможет выпускать до 50 тыс. АК-103 в год - ФСВТС

434
0
0
АК-103
Макет автомата Калашникова АК-103.
Источник изображения: forum.guns.ru

Москва. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Сборка автоматов Калашникова АК-103 в Армении начнется в июле, лицензия на производство рассчитана на 10 лет, сообщила "Интерфаксу" в четверг официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Мария Воробьева.

"Объем производства составит до 50000 изделий в год. Срок действия лицензии - 10 лет", - сказала она.

Воробьева отметила, что контракт на поставку комплектующих изделий для организации поэтапной сборки автоматов АК-103 в Армении был заключен на основании соответствующего решения ФСТВС России 15 мая 2020.

По словам Воробьевой, начало производства в Армении АК-103 запланировано на первую декаду июля этого года.

Ранее в четверг армянское государственное информагентство "Арменпресс" со ссылкой на главу предприятия Игоря Гордиенко сообщило, что работа завода будет организована в два этапа. "На начальном этапе детали будут поставляться из России. Второй этап предусматривает производство простых деталей, необходимых для сборки на месте, опять же с использованием российских технологий", - сказал Гордиенко.

Автомат АК-103 - оружие армейских и специальных подразделений. Согласно сайту концерна "Калашников", наличие складывающегося приклада обеспечивает удобство обращения с оружием при передвижении на марше, транспортировке и десантировании. Есть возможность ведения стрельбы со сложенным прикладом.

В конструкции автомата применены современные материалы. На АК-103 предусмотрены посадочные места для присоединения 40-мм подствольного гранатомета или штыка-ножа и боковая планка для установки оптических и ночных прицелов.

Запрос на совместное производство автоматов Калашникова есть в государствах Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, сообщил в феврале 2019 года генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

В марте прошлого года сообщалось, что в Индии начало работать совместное предприятие по производству автоматов Калашникова "двухсотой" серии. Директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев ранее сообщил, что завод по производству автоматов Калашникова начнет работать в 2020-2021 годах в Венесуэле. Сообщалось также о возможности локализации производства автоматов Калашникова в Саудовской Аравии.

Армения - союзник России по ОДКБ. В Армении действует российская военная база.

Как сообщалось, Москва предоставляла Еревану государственный кредит на покупку российского вооружения и техники.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Армения
Венесуэла
Индия
Россия
Саудовская Аравия
Продукция
АК-103
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
ОДКБ
РОЭ
ФСВТС РФ
Персоны
Михеев Александр
Шугаев Дмитрий
Проекты
2020-й год
Похожие новости
17.03.2020
Глава ФСВТС: появился новый партнер, который впервые вошел в пятерку главных покупателей нашего вооружения
07.11.2019
Россия и Индия определили перспективы взаимодействия в сфере ВТС
07.11.2019
Внешнее давление не мешает ВТС России и Индии, в частности, контракту по С-400 - Борисов
07.02.2019
«Политическая ситуация в Венесуэле нас весьма и весьма беспокоит»
21.08.2018
Дмитрий Шугаев: Россия нашла способы привлечения новых партнеров по ВТС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.06 14:12
  • 25
SpaceX «сильно ударит» по «Роскосмосу»
  • 05.06 13:47
  • 1
Генерал Джеймс Мэттис против Дональда Трампа
  • 05.06 12:28
  • 2
«Охотник» на миллиард: стала известна цена самого мощного дрона России
  • 05.06 12:06
  • 2
В АО "ЭМЗ им. В.М.Мясищева" завершаются работы по модернизации учебно-тренировочного самолета Л-39
  • 05.06 11:49
  • 1
Почему Т-90МС можно считать лучшим экспортным танком в мире
  • 05.06 11:46
  • 3
А был ли в Сирии «гиперболоид инженера Гарина»
  • 05.06 11:40
  • 14
NI прокомментировал испытания модернизированного Ту-22М3М
  • 05.06 10:59
  • 74
Ударные дроны: РФ отстает даже от Ирана
  • 05.06 10:53
  • 34
Исследование: ракеты SpaceX для NASA и Пентагона на порядок дороже, чем для Илона Маска
  • 05.06 10:51
  • 1
Стратегия создания маяков
  • 05.06 10:47
  • 21
Украинская ракета «Нептун» поразила сразу две цели
  • 05.06 10:39
  • 1
Новым гендиректором "Туполева" стал выходец из радиоэлектронного холдинга "Ростеха" Ронис Шарипов - ОАК
  • 05.06 10:31
  • 17
"Батут не шутка": Crew Dragon пристыковался к МКС
  • 05.06 10:09
  • 7
Названа стоимость тяжелых ударных беспилотников С-70 «Охотник»
  • 05.06 09:58
  • 199
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество