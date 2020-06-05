Завод по сборке автоматов Калашникова в Армении сможет выпускать до 50 тыс. АК-103 в год - ФСВТС

Москва. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Сборка автоматов Калашникова АК-103 в Армении начнется в июле, лицензия на производство рассчитана на 10 лет, сообщила "Интерфаксу" в четверг официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Мария Воробьева.

"Объем производства составит до 50000 изделий в год. Срок действия лицензии - 10 лет", - сказала она.

Воробьева отметила, что контракт на поставку комплектующих изделий для организации поэтапной сборки автоматов АК-103 в Армении был заключен на основании соответствующего решения ФСТВС России 15 мая 2020.

По словам Воробьевой, начало производства в Армении АК-103 запланировано на первую декаду июля этого года.

Ранее в четверг армянское государственное информагентство "Арменпресс" со ссылкой на главу предприятия Игоря Гордиенко сообщило, что работа завода будет организована в два этапа. "На начальном этапе детали будут поставляться из России. Второй этап предусматривает производство простых деталей, необходимых для сборки на месте, опять же с использованием российских технологий", - сказал Гордиенко.

Автомат АК-103 - оружие армейских и специальных подразделений. Согласно сайту концерна "Калашников", наличие складывающегося приклада обеспечивает удобство обращения с оружием при передвижении на марше, транспортировке и десантировании. Есть возможность ведения стрельбы со сложенным прикладом.

В конструкции автомата применены современные материалы. На АК-103 предусмотрены посадочные места для присоединения 40-мм подствольного гранатомета или штыка-ножа и боковая планка для установки оптических и ночных прицелов.

Запрос на совместное производство автоматов Калашникова есть в государствах Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, сообщил в феврале 2019 года генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

В марте прошлого года сообщалось, что в Индии начало работать совместное предприятие по производству автоматов Калашникова "двухсотой" серии. Директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев ранее сообщил, что завод по производству автоматов Калашникова начнет работать в 2020-2021 годах в Венесуэле. Сообщалось также о возможности локализации производства автоматов Калашникова в Саудовской Аравии.

Армения - союзник России по ОДКБ. В Армении действует российская военная база.

Как сообщалось, Москва предоставляла Еревану государственный кредит на покупку российского вооружения и техники.