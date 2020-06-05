Новым гендиректором "Туполева" стал выходец из радиоэлектронного холдинга "Ростеха" Ронис Шарипов - ОАК

Москва. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Компанию "Туполев", разработчика и производителя стратегических бомбардировщиков, возглавил выходец из радиоэлектронного холдинга "Ростеха" Ронис Шарипов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

"В соответствии с решениями Совета директоров ПАО "ОАК" и Совета директоров ПАО "Туполев" генеральным директором ПАО "Туполев" (входит в ОАК госкорпорации Ростех) с 5 июня 2020 года назначен Ронис Шарипов", - заявили в пресс-службе.

Там отметили, что прежний глава "Туполева" Александр Конюхов покидает компанию.

"В период руководства Александра Конюхова в ПАО "Туполев" была развернута масштабная программа технического перевооружения Казанского авиационного завода, дан старт проектам модернизации линейки стратегических бомбардировщиков, осуществлен первый полет глубокомодернизированного Ту-160, заложены основы для дальнейшего устойчивого развития КБ и предприятия", - сказали в ОАК.

В корпорации заявили, что опыт Шарипова "позволит продолжить реализацию стратегических планов развития и выполнение стоящих перед предприятием и КБ важнейших государственных задач".

Шарипов с 2013 года возглавлял казанское Научно-производственного объединения (НПО) "Радиоэлектроника" им. Шимко" (входит в КРЭТ госкорпорации Ростех).

Ранее Шарипов занимал пост первого заместителя генерального директора КРЭТ, возглавлял ОАО "Радиоприбор", работал первым зампредом правительства Амурской области, был одним из руководителей ОАО "Казанский оптико-механический завод", работал на руководящих должностях в правительственных структурах Республики Татарстан.

ПАО "Туполев" объединяет конструкторское бюро в Москве и Казанский авиационный завод (КАЗ) имени Горбунова. Компания является разработчиком и производителем всей линейки самолётов стратегической и дальней авиации - глубоко модернизированных бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160М, Ту-95МСМ и Ту-22М3М, а также "стратега" нового поколения ПАК ДА.