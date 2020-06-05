Израиль перебросил танки «Меркава» на границу с Ливаном, ливанская армия «встречает» с РПГ

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Ближневосточная пресса выходит с материалами, в которых утверждается, что армия обороны Израиля занимается концентрацией сил и средств у границы с Ливаном. Соответствующими сведениями делится издание «Ближневосточной монитор» (Middle East Monitor).

В сообщениях со ссылкой на местные источники говорится о том, что Израиль направил к ливанской границе танки «Меркава». По меньшей мере, две «Меркавы» были развёрнуты на так называемой «голубой линии». В Ливане заявляют, что это первый подобный случай с 2006 года, когда израильские танки пересекали ливанскую границу для ведения боевых действий против группировки «Хизбалла».

В самом Израиле говорят о том, что к границе стянуты силы и средства в связи с многочисленными попытками проникновения боевиков с ливанской территории на территорию израильскую. Отмечается, что в заграждениях обнаружены «многочисленные дыры».

Проблема в том, что стороны долгое время не могут определиться, где конкретно проходит граница. То, что Израиль называет своей территорией, таковой зачастую не готовы считать в Ливане.

Отмечается, что со своей стороны к границе подошли и ливанские армейские подразделения. Журналисты сообщают, что ливанские солдаты "встречают" израильское военное усиление на границе противотанковыми гранатомётами (РПГ). Однако в этом случае о переброске военной техники к пограничной зоне не сообщается. Никаких боевых действий на границе не идёт, зато идёт "игра мускулами".

Некоторое время назад израильские солдаты убили ливанского пастуха в районе ферм Шебаа. В Израиле говорят о том, что он нарушил границу и не отвечал на призывы израильских военных предоставить данные о себе. В целом об этом инциденте приходит противоречивая информация. Достоверно известно о том, что Израиль передал Ливану тело этого человека.

Чтобы снизить накал страстей, в районе сосредоточения израильских и ливанских сил прибыли представители миротворческой группы так называемых Временных сил ООН.

Видео с израильскими танками на "голубой линии":