Неудачик Mbombe: войска Хафтара бросили новейший БТР в Ливии

Бронетранспортерам типа Mbombe 6x6 в Ливии хронически не везет. Эти широко разрекламированные новейшие средства доставки пехоты так и не смогли продемонстрировать здесь какие-то особые боевые характеристики.

احد غنائم الجيش الليبي اليوم الأربعاء 03 يونيو 2020

حاملة الجنود الأردنية "الوحش"

ارسلها ولد الانقليزية ل عصابات حفتر الإرهابية و المرتزقة متعددي الجنسيات. pic.twitter.com/Apag0MiWtv — عبدالسلام الراجحي (@fblGHEZPBFjXtAf) June 3, 2020

Впервые о присутствии такой техники в зоне конфликта стало известно в конце мая прошлого года. Тогда один БТР был замечен в районе Триполи в колонне Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Хафтара.

Военные эксперты, тогда сделали предположение, что производители решили проверить броневик в условиях настоящей войны.

Правда, первая же операция стала последней. Буквально через два дня после прибытия на фронт Mbombe был потерян. Машина, способная выдерживать подрывы фугасов массой до 10 кг и попадание 14,5-мм пуль пулемета КПВ, оказалась беззащитной перед реактивными гранатами, выпущенными из РПГ. Одно попадание в борт сразу вывело ее из строя. В результате экипаж был вынужден ее бросить.

После данного инцидента эти бронетранспортеры еще несколько раз засвечивались в ходе других операций, но не смогли себя достойно проявить.

По всей видимости, "заграничные подарки" оказались слишком сложными для ополченцев, привыкших иметь дело с пикапами или старыми советскими БТР-60ПБ и БРДМ-2. Например, захваченный на днях боевиками, так называемого правительства национального согласия (ПНС) образец был, по всей видимости, неисправен. Из-за отсутствия запасных частей его так и не смогли вернуть его в строй.

В то же время турецкая сторона продолжает вести переброску силам ПНС различных видов вооружений. Стало известно, что кроме реактивных систем залпового огня в Ливию доставлены также основные боевые танки М60.

هذه احد الدبابات التركية التي وصلت يوم الأمس إلى مصراتة عبر الميناء وتم نقل بعض منها إلى طرابلس فجر اليوم. ا pic.twitter.com/FdvAxJF4Si — Libyan National Army (@DavidBiutitaman) May 30, 2020

Алексей Моисеев