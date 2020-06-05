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Интерфакс-АВН

Турция сама решит, когда ставить С-400 на боевое дежурство - посол РФ

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С-400
С-400.
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Москва. 4 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Турция вправе сама принимать решение, ставить или нет на боевое дежурство российские системы ПВО С-400, заявил посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.

"Решение о постановке того или иного оружия на боевое дежурство - это суверенное решение владельца этого оружия", - приводятся высказывания посла РФ на сайте дипмисии.

Он отметил, что "Турция приняла суверенное решение о том, что ей нужно закупить этот вид вооружения в Российской Федерации".

"Хорошо, мы уважаем такое решение. Мы продали Турции то, что хотела купить у нас Турция. Теперь владельцем этих систем является Турция. И она будет принимать соответствующее решение", - подчеркнул Ерхов.

Дипломат сравнил ситуацию с активацией турецкой стороной систем С-400 с покупкой автомобиля и решением о его дальнейшей эксплуатации.

"Я автомобильный дилер. Вы ко мне приходите, хотите купить у меня автомобиль. Хорошо. Мы заключаем соглашение, вы платите деньги, я даю вам автомобиль и вручаю ключи. Автомобиль ваш. Вы можете поехать на нем на пляж, можете возить на нем картофель. Если хотите, вы можете приварить сверху пулемет и участвовать в боевых действиях. Но в конце концов и в гараж вы его поставить тоже можете. Это ваше решение", - сказал Ерхов.

Как сообщалось, Турция купила у России четыре дивизиона С-400. 23 октября 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты.

С-400 - зенитная ракетная система дальнего действия (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

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Страны
Россия
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Алмаз-Антей
РОЭ
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