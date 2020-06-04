АО «ЛГМ» поставил морские электронасосы для многоцелевого корвета "Резкий" проекта 20380

В условиях пандемии АО «ЛГМ» выполняет все взятые на себя обязательства перед заказчиками.

Так, в мае текущего года АО "ЛГМ" изготовил и осуществил отгрузку партии морских электронасосов типа НЦВ для многоцелевого корвета "Резкий" проекта 20380.

Это третий серийный корабль, строящийся для Тихоокеанского флота ВМФ РФ на Амурском судостроительном заводе (г. Комсомольск-на-Амуре). Это не первая отгрузка подобных насосов на корветы, ранее АО "ЛГМ" укомплектовало электронасосами корветы "Совершенный" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжалов".