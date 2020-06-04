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АО «ЛГМ»

АО «ЛГМ» поставил морские электронасосы для многоцелевого корвета "Резкий" проекта 20380

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Корвет "Резкий" проекта 20380
Многоцелевой корвет "Резкий" проекта 20380.
Источник изображения: http://www.aolgm.ru/

В условиях пандемии АО «ЛГМ» выполняет все взятые на себя обязательства перед заказчиками.


Так, в мае текущего года АО "ЛГМ" изготовил и осуществил отгрузку партии морских электронасосов типа НЦВ для многоцелевого корвета "Резкий" проекта 20380.


Это третий серийный корабль, строящийся для Тихоокеанского флота ВМФ РФ на Амурском судостроительном заводе (г. Комсомольск-на-Амуре). Это не первая отгрузка подобных насосов на корветы, ранее АО "ЛГМ" укомплектовало электронасосами корветы "Совершенный" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжалов".

Права на данный материал принадлежат АО «ЛГМ»
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
АСЗ
ЛГМ
Проекты
20380 Корвет-1
ТОФ
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