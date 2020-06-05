«У русских есть АК-47, а что у нас?» - размышляют в китайском Sohu

На фото - охолощенный АКМ Источник изображения: topwar.ru

В китайской прессе озаботились тем, что в КНР нет собственного стрелкового бренда. Если зарекомендовавшие себя варианты стрелкового оружия есть у целого ряда крупных мировых держав, включая Россию, США, Германию, то Китаю ещё нужно определиться с тем, чем в этом плане можно похвастаться.

Такой тезис выдвигает автор на страницах издания Sohu.

Из материала:

У США есть снайперская винтовка M24, у Германии ещё в 1930-е появилась Mauser 98k, у русских - автомат Калашникова АК-47 – с советских времён. А что у нас? Притом, что картина развивается в направлении многополярного мира.

Автор отмечает, что популярность зарубежного стрелкового оружия в мире весьма высока. В материале указывается на то, что с момента начала производства «выпущено более 100 млн автоматов Калашникова», «Россия активно работает на основных рынках».

Из материала:

Этот автомат очень известен, он обладает боевой эффективностью, широко используется в самых разных конфликтах. Он относительно лёгок, неприхотлив в использовании, стабилен в любых условиях – в жару и в холод.

Однако китайский автор не был бы китайским автором, если бы не смог «обнаружить» успех китайских оружейников.

По его словам, «неплохим результатом для Китая стало создание автомата Тип 81». И автора явно не смущает тот факт, что Тип 81 создавался не на собственной базе, а на базе СКС. Мало того, не особенно смущает автора и то, что за 37 лет с момента принятия Тип 81 на вооружение это оружие так и не стало известным и востребованным, если не считать востребованностью несколько весьма ограниченных партий, закупленных Шри-Ланкой, Алжиром, Непалом и некоторыми другими странами.