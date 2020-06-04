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Военное обозрение

Что произойдёт при отказе от контроля над ядерным оружием - размышляют в прессе США

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Источник изображения: topwar.ru

Система договоров между США и Россией, которая складывалась десятилетиями, имеет огромное значение. И сегодня администрация Трампа разрушает сложившееся равновесие, разрывая один договор за другим. Что произойдёт при полном отказе от контроля над ЯО?

На эту тему рассуждает Фред Вир в статье, опубликованной в американской газете CSM.

Если существующая тенденция сохранится, очень скоро мир подойдет к ситуации, когда не останется ни единого инструмента международного контроля за ядерными вооружениями. Это очень напоминает ситуацию, которая сложилась в 60-е годы прошлого века. Тогда мир подошел к пропасти, и только чудо спасло нашу планету от полного уничтожения.

Собственно, после выхода Соединенных Штатов из Договора об открытом небе остался действующим только СНВ-3, который истекает в феврале 2021 года. И маловероятно, что его удастся продлить, по крайней мере, в нынешнем виде.

В такой ситуации позволяет сохранять оптимизм лишь позиция России, которая постоянно выражает готовность к переговорам с США по вопросам контроля и сокращения вооружений, особенно ядерных.

Глава Российского совета по международным делам при МИД РФ Андрей Кортунов считает, что проверенный десятилетиями механизм международной безопасности сегодня уничтожается, а взамен ему никто ничего не предлагает.

Но неизбежно наступит момент, когда России, США и другим влиятельным государствам придется создавать новый механизм, который обеспечит надежный контроль над вооружениями с учетом современных реалий.

В американской прессе отмечает, что если СНВ перестанет существовать, то это может привести к бесконтрольному накоплению ядерных боеголовок с непрогнозируемыми последствиями.

На этом фоне президент США Дональд Трамп заявил, что "намеревается подписать с Россией ядерный пакт". По словам американского президента, "здесь важно учесть все нюансы".

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Страны
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
СНВ-3
Ядерный щит
ЯО
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