Силы ПНС объявили о взятии аэропорта Триполи под свой контроль после нескольких часов боёв

Источник изображения: Твиттер/Gargari

Примерно через шесть часов после начала активной фазы операции сил правительства национального согласия (ПНС) Ливии по взятию под контроль аэропорта Триполи появились сообщения о вхождении этих сил на территорию воздушной гавани.

Отряды ПНС, поддерживаемые боевиками, переброшенными при помощи Турции из сирийского Идлиба, использовали артиллерийские установки, миномёты и снаряженные ЗУ и пулемётами пикапы для нанесения ударов ЛНА и продвижения в сторону Каср-бин-Гашира. В этом населённом пункте, находящемся к югу от Триполи, и располагается международный аэропорт ливийской столицы. Это место отмечено на карте, представленной ниже.

На подконтрольных вооружённым группам ПНС страницах социальных сетей отмечаются геотеги с координатами аэропорта. При этом в аккаунтах утверждается, что аэропорт Триполи полностью перешёл под контроль ПНС после нескольких часов боёв. Официального подтверждения информации такого рода пока нет. Хотя не совсем понятно и то, что конкретно можно считать официальной информацией, учитывая наличие в Ливии как минимум двух противоборствующих групп, считающих себя и только себя легитимными.

Источник изображения: Твиттер/Gargari

На карте показано распределение сил ЛНА маршала Хафтара (отмечено бордово-коричневым) и сил ПНС (отмечено зелёным). Карта опубликована в Твиттер-аккаунте Gargari.

Источник изображения: Твиттер/Gargari

Несколько видеороликов из окрестностей воздушной гавани Триполи от сил ПНС, поддерживаемых Турцией:

After days of clashes, Tripoli Airport has been re-taken by the GNA. The airport will serve the true people of Libya.pic.twitter.com/AIzUjqiI3r - Selami Haktan (Eng) (@slmhktn_eng) June 3, 2020

Показываются трофеи ПНС, захваченные в районе аэропорта. В частности, указывается на захваченную бронемашину войск Халифы Хафтара:

Тем временем, ближневосточные СМИ утверждают, что маршал Хафтар ведёт переговоры с властями Египта о возможном оказании помощи. И сегодня же стало известно, что представители ПНС проводят переговоры в Москве с руководством МИД России. Ранее в ПНС отметили, что прибыли в Москву, так как "без России разрешить ливийский конфликт невозможно".