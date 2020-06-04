Войти
РИА Новости

Эксперт: B-1B – "проблема для российского флота"? Нет, скорее, для США

517
0
0
Бомбардировщики B-1B Lancer на авиабазе Андресон на Гуаме
Бомбардировщики B-1B Lancer на авиабазе Андресон на Гуаме.
Источник изображения: © Фото : US Air Force / Tech. Sgt. Richard P. Ebensberger

Американские СМИ назвали полет B-1B "проблемой для российского флота". В эфире радио Sputnik военный эксперт, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов высказал свое мнение на этот счет.

Стратегические бомбардировщики B-1B Lancer ВВС США, проводившие учения над Черным морем, могут представлять "особенно серьезную проблему" для российского флота в этом регионе, пишет The Drive.

Издание отмечает, что бомбардировщики во время полета отработали запуск противокорабельных ракет AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile для уничтожения целей потенциального противника. Использование противокорабельного оружия, как пишет издание, может стать решающим во время любого морского боя. Утверждается, что продемонстрированные США и их союзниками возможности являются "очевидным сигналом" для России.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов прокомментировал публикацию.

"Здесь ситуация достаточно простая: повод для беспокойства есть у всех сторон. По той простой причине, что запуски ракет, да еще в подобном месте, это достаточно провокационное действие. Российская сторона, соответственно, будет принимать меры по отношению к тому, что произошло. Когда запускаются противокорабельные ракеты дальнего боя, причем со стратегического бомбардировщика, то обычно та сторона, которая эти испытания проводит, ждет определенных контрмер с противоположной стороны. Думаю, что американские журналисты имели в виду именно это. Ведь подобные мероприятия имеют определенный месседж", – сказал Иван Коновалов.

Он оценил опасность использования американцами данного вида противокорабельного оружия для российского флота.

"Да, это высокоточное оружие. Но Россия обладает гораздо лучшими типами вооружений, в том числе и ракетами воздушного базирования. И уж тем более – ракетами морского базирования. Один "Калибр" чего стоит, я уже не говорю про "Циркон" – это если говорить о морском театре военных действий. Так что, скорее, противоположной стороне стоит обеспокоиться", – заключил военный эксперт.

Что будет с валютой? Как заработать много денег? Все об экономике понятным языком – в нашем Телеграм-канале.

А в Яндекс-Дзен – самые интересные истории со всего света.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
JASSM
LRASM
Циркон-С 3М22
Проекты
Военные учения
Похожие новости
04.06.2020
Американские журналисты назвали B-1B «проблемой для российского флота»
18.05.2020
Бюджеты в эпоху пандемии
04.01.2019
Америка сама загоняет себя в ловушку
13.10.2016
Берлин и Прага в опасности (Defence24, Польша)
31.03.2016
Российский бомбардировщик Ту-160 против американского В-1. Кто победит? (The National Interest, США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.06 10:36
  • 1
Эксперт: Самолеты В-1В обнаружат и ослепят еще на подлете к Черному морю
  • 04.06 10:35
  • 12
SpaceX «сильно ударит» по «Роскосмосу»
  • 04.06 10:33
  • 1
Стали известны новые особенности американского бомбардировщика B-21
  • 04.06 10:05
  • 6
Архитектор храма ВС России рассказал о судьбе мозаики со Сталиным
  • 04.06 10:03
  • 1
Бе-200 – жертва коррупции
  • 04.06 09:53
  • 35
Минпромторг считает целесообразным обновить планы по импортозамещению
  • 04.06 09:48
  • 59
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 04.06 09:39
  • 4
Бундесвер тестирует новые пулемёты
  • 04.06 09:22
  • 183
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 04.06 04:51
  • 12
NI прокомментировал испытания модернизированного Ту-22М3М
  • 04.06 03:43
  • 50
Рогозин представил коллективу РКК "Энергия" нового главу предприятия Озара
  • 03.06 21:31
  • 10
"Батут не шутка": Crew Dragon пристыковался к МКС
  • 03.06 21:13
  • 16
Украинская ракета «Нептун» поразила сразу две цели
  • 03.06 20:20
  • 2093
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.06 19:34
  • 2
Несколько сценариев. В Польше готовятся к "войне" с Россией