Эксперт: B-1B – "проблема для российского флота"? Нет, скорее, для США

Американские СМИ назвали полет B-1B "проблемой для российского флота". В эфире радио Sputnik военный эксперт, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов высказал свое мнение на этот счет.
Стратегические бомбардировщики B-1B Lancer ВВС США, проводившие учения над Черным морем, могут представлять "особенно серьезную проблему" для российского флота в этом регионе, пишет The Drive.
Издание отмечает, что бомбардировщики во время полета отработали запуск противокорабельных ракет AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile для уничтожения целей потенциального противника. Использование противокорабельного оружия, как пишет издание, может стать решающим во время любого морского боя. Утверждается, что продемонстрированные США и их союзниками возможности являются "очевидным сигналом" для России.
В эфире радио Sputnik военный эксперт, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов прокомментировал публикацию.
Он оценил опасность использования американцами данного вида противокорабельного оружия для российского флота.
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