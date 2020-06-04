В МИД РФ проходят переговоры с ПНС Ливии - противниками маршала Хафтара

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Сегодня в Москве делегация ливийского Правительства национального согласия посетила Министерство иностранных дел Российской Федерации. Гости обсудили с главой внешнеполитического ведомства РФ ситуацию в Ливии.

Министр иностранных дел ПНС Мухаммед Тахир Сияла возглавляет ливийскую делегацию.

Отвечая на вопрос журналистов, господин Сияла заявил, что он пообщался с главой МИД России Сергеем Лавровым, а также с его заместителем Михаилом Богдановым. В этот момент ливийский министр покидал здание внешнеполитического ведомства Российской Федерации. При этом он добавил, что переговоры еще не завершились:

Мы еще не закончили.

Здание министерства иностранных дел России покинул также Ахмед Майтиг, занимающий должность вице-премьера в правительстве Файеза Сараджа. Он заявил, что с российской стороны переговоры продолжит Михаил Богданов.

Так как Ливия уже несколько лет находится в режиме двоевластия, Правительство национального согласия контролирует лишь часть страны и столицу государства – Триполи. Восточная часть Ливии не подчиняется ПНС и контролируется парламентом, который поддерживает Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с маршалом Халифой Хафтаром. В своё время Москву посещал и Хафтар.

На этом фоне в самой Ливии, среди сторонников ПНС, находятся те, кто выражает недовольство в связи с визитом представителей правительства Сараджа в Москву. На это оппонентам отвечают, что "без России решить проблемы в Ливии на сегодняшний день невозможно".