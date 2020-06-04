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Интерфакс-АВН

Росрезерв в период кризиса должен выполнять демпфирующие функции - Борисов

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Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

Ново-Огарево. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Росрезерв в условиях кризиса может выполнять демпфирующие функции, выкупая у предприятий на временной основе продукцию, которая сейчас не пользуется спросом, заявил вице-премьер Юрий Борисов

Он отметил, что готов проработать такой механизм и представить его. "Росрезерв, по сути дела, это материализованная подушка безопасности государства, его можно использовать как демпфирующий механизм, особенно в условиях кризисной ситуации", - сказал вице-премьер на совещании у президента РФ Владимира Путина по ситуации в легкой промышленности.

Борисов подчеркнул, что сейчас предприятия испытывают проблемы уже с выпущенной продукцией из-за отсутствия спроса. "В частности, наши нефтехимики поставляют около 80% искусственного каучука в интересах западных производителей шин. А там сегодня спрос упал, сырье это стратегическое, и оно у нас есть в номенклатуре Росрезерва", - отметил он.

По словам вице-премьера, представители этой отрасли внесли свое предложение по мерам поддержки: "Выкупите у нас на два года эту продукцию, а мы же берем встречные гарантированные обязательства по повторному выкупу этой продукции".

Борисов пояснил, что речь идет о временной мере, да еще и с прибылью. "То есть гарантируют на пять-шесть процентов, чтобы это было не в убыток государству, эту продукцию выкупить", - добавил он.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
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