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Интерфакс-АВН

Россия никогда не будет инициировать использование ядерного оружия - Песков

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Дмитрий Песков и Владимир Путин
Дмитрий Песков и Владимир Путин.
Источник изображения: vpk-news.ru

Москва. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Россия никогда не будет инициатором применения ядерного оружия, это четко записано в стратегии ядерного сдерживания, опубликованной накануне, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В документе четко указывается, что может побудить РФ использовать ядерное оружие. При этом подчеркивается, что Россия никогда не может быть и не будет инициатором использования ядерного оружия", - подчеркнул Песков.

Журналисты обратили внимание на то, что стратегия ядерного сдерживания ранее никогда не публиковалась, и попросили прокомментировать высказывание американских экспертов об отсутствии в документе пассажа, что РФ может применить ядерное оружие против тех, кто будет участвовать в системе ПРО США в Европе.

"В стратегии существует четкая формулировка, которая описывает возможности и причины, которые могут привести к использованию ядерного оружия. В этом документе все четко прописано", - сказал Песков.

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Россия
США
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Ядерный щит
ЯО
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