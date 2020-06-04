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ЦАМТО

Новейший корвет ТОФ "Алдар Цыденжапов" покинул АСЗ и транспортируется в Приморье

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Церемония вывода из эллинга АО "Амурский судостроительный завод" в достроечный и спусковой плавучий док "Зея" строящегося для ВМФ России корвета "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" проекта 20380 (заводской номер 2103). Комсомольск-на-Амуре, 12.0
Церемония вывода из эллинга АО "Амурский судостроительный завод" в достроечный и спусковой плавучий док "Зея" строящегося для ВМФ России корвета "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" проекта 20380 (заводской номер 2103). Комсомольск-на-Амуре, 12.09.2019.
Источник изображения: АО "Объединенная судостроительная корпорация", Khabkrai.ru и komcity.ru

ЦАМТО, 3 июня. Новейший корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", построенный для Тихоокеанского флота, покинул Амурский судостроительный завод и транспортируется в Приморье, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

"Сегодня на Амурском судостроительном заводе (г.Комсомольск-на-Амуре) состоялся вывод из акватории предприятия третьего серийного корвета проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", построенного специально для ТОФ", – говорится в сообщении.

С помощью речных буксиров транспортно-спусковой док "Зея", в который корвет был заведен несколько дней назад, покинул территорию завода и взял курс на сдаточную базу АСЗ во Владивостоке. По пути речные буксиры сменят морские. Они обеспечат транспортировку корвета до места назначения.

Для корабля завершен стапельный период постройки и большая часть достроечных работ. Ранее на корвете "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" началась поэтапная приемка боевого корабля: сейчас на нем работают все системы жизнеобеспечения, камбуз.

Экипаж заселится на корабль в конце июня, после прибытия корвета во Владивосток, где пройдут заводские ходовые и государственные испытания.

Планируется, что новейший боевой корабль войдет в состав Тихоокеанского флота до конца года, передает "РИА Новости".

Корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" – серийный корвет проекта 20380. Проект разработан в ОАО "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз". Корабль предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций. При строительстве кораблей используются технологии "стелс". В проект внедрен 21 патент и выданы 14 свидетельств о регистрации программ для ЭВМ. Водоизмещение корабля – 2200 т, экипаж – 99 человек.

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Страны
Россия
Компании
АСЗ
ЦМКБ "Алмаз"
Проекты
20380 Корвет-1
ТОФ
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