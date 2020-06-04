B-1B Lancer, в случае реальной угрозы ЧФ, могут быть нейтрализованы современными средствами российской ПВО

ЦАМТО, 3 июня. Американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer, оснащенные ПКР AGM-158C, в случае реальной угрозы Черноморскому флоту РФ могут быть нейтрализованы современными средствами российской ПВО.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Ранее американское издание The Drive опубликовало статью, согласно которой бомбардировщики B-1B Lancer ВВС США во время полета над Черным морем отработали запуск противокорабельных ракет AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile, которые могут "представлять особенно серьезную проблему для российского флота".

"Сами стратегические бомбардировщики B-1B являются легкой целью для развернутых в Крыму зенитных ракетных систем С-400, оснащенных управляемой ракетой большой дальности 40Н6, способной поразить цель на дальности до 400 км. В случае, если бы американские самолеты представляли реальную военную угрозу, они были бы обнаружены уже на этой дистанции и уничтожены. Проблемы есть не у российского флота, а в умах американских журналистов", – сказал И.Коротченко.

По его словам, российские боевые корабли, поступающие на вооружение ВМФ в последние годы, оснащаются зенитно-ракетным комплексом "Полимент-Редут", который по своим тактико-техническим характеристикам аналогичен системам наземного базирования С-350 "Витязь" и способен перехватить любые атакующие цели, включая противокорабельные ракеты.