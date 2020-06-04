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Экипажи кораблей Новороссийской военной морской базы проводят тренировки на интерактивном тренажере "Дуэль"

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Тренажер «Дуэль»
Экипажи кораблей Новороссийской военной морской базы проводят тренировки на современном тренажере «Дуэль».
Источник изображения: МО РФ

ЦАМТО, 3 июня. В соединении охраны водного района Новороссийской военной морской базы Черноморского флота проходят тренировки экипажей малых противолодочных кораблей на интерактивном тренажерном комплексе "Дуэль".

В ходе тренировок боевые расчеты кораблей отрабатывают практические задачи по применению противолодочного торпедно-бомбового оружия по схемам выполнения боевых упражнений в режиме реального времени и в условиях, максимально приближенных к реальной обстановке.

По окончании каждой тренировки руководителями занятий проводится подробный анализ и разбор действий каждого члена экипажа, детально разбираются все основные элементы тренировки.

Справочно:

Тренажерный комплекс "Дуэль" предназначен для обучения корабельных расчетов по организации противолодочной обороны, поиска, слежения и уничтожения подводных лодок, сообщает Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г.Севастополь).

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Страны
Россия
Проекты
ЧФ
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