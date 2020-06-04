В Амурском объединении ВВО созданы первые мишенные комплексы, имитирующие БЛА различных типов

ЦАМТО, 3 июня. На полигонах общевойсковой армии ВВО, дислоцированной на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии, впервые созданы новые участки стрельбы с мишенными комплексами, имитирующими БЛА.

Новые виды мишеней вводятся в связи с возросшей ролью БЛА и анализом опыта современных военных конфликтов.

Новые мишени имитируют беспилотные летательные аппараты самолетного и вертолетного типов. В зависимости от применяемого оружия, устанавливается различная дальность и высота для поражения новых видов мишеней.

В первую очередь, оборудованы участки для подготовки снайперов. На созданных объектах снайперы уже приступили к тренировкам в рамках стартовавшего летнего периода обучения. В дальнейшем планируется оборудовать подобные участки для выполнения стрельб общевойсковыми подразделениями, а также участки для стрельб из вооружения боевых машин.

Новые участки стрельбы по БЛА позволят всесторонне подготовить военнослужащих к выполнению боевых задач. Освоение стрельбы по воздушным малоразмерным целям позволит обезопасить подразделения от разведывательных БЛА и укрепить навыки точной скоростной стрельбы в непривычных условиях, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.